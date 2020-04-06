Source: Russia – Council of the Federation

В СФ разработан законопроект, которым предлагается внести изменения в жилищное, градостроительное и земельное законодательство в целях установления правового статуса «апартаментов» и зданий с «апартаментами» как новых видов недвижимости.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил, что созданной при Комитете рабочей группой по вопросам совершенствования механизмов защиты прав граждан – приобретателей жилых и нежилых помещений (апартаментов) разработан проект федерального закона, которым предлагается внести изменения в жилищное, градостроительное и земельное законодательство в целях установления правового статуса «апартаментов» и зданий с «апартаментами» как новых видов недвижимости.

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Глава Комитета СФ отметил, что в последние 10 лет широкое распространение в крупных городах России получил такой сегмент рынка недвижимости, как «апартаменты». Однако в законодательстве такое понятие отсутствует. При этом на практике эти помещения, расположенные в зданиях нежилого назначения, используются гражданами для постоянного проживания.

«Спрос на такие помещения растет день ото дня, — сказал Олег Мельниченко, — и сейчас указанный сегмент рынка недвижимости уверенно конкурирует по ценам с квартирами в многоквартирных жилых домах. Но строительство и продажа гражданам для постоянного проживания «апартаментов» порождает значительное количество проблем, во‑первых, для самих граждан, которые не могут зарегистрироваться по месту жительства в нежилых помещениях. Во‑вторых, ряд проблем возникает и у городских властей, поскольку проживающие в «апартаментах» граждане не обеспечиваются объектами социальной инфраструктуры».

Международный опыт градостроительного развития крупных городов демонстрирует востребованность новых форматов проживания людей

Сенатор обратил внимание, что международный опыт градостроительного развития крупных городов демонстрирует востребованность новых форматов проживания людей и использования территорий. Успешно развиваются территории и здания смешанного использования в центрах городов, где в одной зоне или одном здании сочетаются жилая и нежилая функции (офисы, административные здания, торговые объекты, объекты культуры и т. д.). Усиливается спрос горожан на многофункциональность города в противовес разделению на спальные районы и деловой центр, когда отпадает необходимость длительных поездок на общественном транспорте от дома к месту работы и обратно.

Как считает Олег Мельниченко, нельзя игнорировать объективные процессы развития городов и блокировать развитие нового сегмента недвижимости – многофункциональных зданий и многофункциональных зон. «В связи с этим весьма важно установить правовой статус «апартаментов» и зданий, в которых они расположены».

По словам сенатора, разработанный законопроект выделяет новый вид жилых помещений – «апартаменты в многофункциональном доме», что даст возможность дифференцировать требования к квартирам, жилым домам и к самим апартаментам. Определяются статус уже построенных «апартаментов» и зданий с «апартаментами», а также условия обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в «апартаментах».

Олег Мельниченко сообщил, что в настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.

«После получения замечаний и предложений работа над законопроектом будет продолжена во взаимодействии с Минстроем России», — сказал глава Комитета СФ.

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