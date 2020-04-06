Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комиссии Генеральной прокуратуры РФ по предварительному рассмотрению кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ, приравненных к ним прокуроров и продлению их полномочий.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель СФ в Генеральной прокуратуре Российской Федерации Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в заседании Комиссии Генеральной прокуратуры РФ по предварительному рассмотрению кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ, приравненных к ним прокуроров и продлению их полномочий.

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«Комиссия рассмотрела кандидатов на должности прокуроров субъектов Федерации», — рассказал по итогам заседания Андрей Клишас. По его словам, кандидаты на должности прокуроров субъектов прошли согласование в регионах.

Кандидаты на должности прокуроров субъектов прошли согласование в регионах

«До одобрения поправок в Конституцию на общероссийском голосовании порядок назначения прокуроров субъектов остается прежним. В случае одобрения гражданами поправок, право предварительного обсуждения кандидатур прокуроров субъектов перейдет к Совету Федерации», — пояснил Андрей Клишас.

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