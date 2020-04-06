Д. Шатохин: В Республике Коми выделят средства на поддержку предпринимателей, работающих в наиболее уязвимых отраслях

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с врио главы Республики Коми.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми на встрече с врио главы региона Владимиром Уйбой обсудил текущую социально-экономическую ситуацию в Республике.

Встреча Дмитрия Шатохина и врио главы региона Владимира Уйбы

В ходе беседы особое внимание уделялось вопросам бюджетной политики, антикризисным мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Было отмечено, что правительство Коми планирует выделить дополнительно за счёт регионального бюджета более 420 млн руб. на поддержку предпринимателей, работающих в наиболее уязвимых отраслях экономики. Поддержка будет оказана в форме возмещения части фактических расходов, которые связаны с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения.

Непростая экономическая ситуация сейчас наблюдается во многих отраслях бизнеса

«Непростая экономическая ситуация сейчас наблюдается во многих отраслях бизнеса. В настоящее время врио главы Коми анонсировал меры, которые направлены, в том числе, на стабилизацию состояния рынка труда в регионе», — отметил Дмитрий Шатохин.

Владимир Уйба

По мнению сенатора, полагаясь на опыт Республики Коми, предложенные меры поддержки предпринимательского сектора целесообразно распространить в других субъектах РФ и предусмотреть долю федерального софинансирования на эти цели.

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