Минспорт России о переносе Всемирных игр 2021 года на 2022 год

Source: Russia Ministry of Sport

Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) сообщила о переносе XI Всемирных игр 2021 года на 2022 год. Соревнования, как и планировалось, пройдут в американском Бирмингене.

Решение Международной ассоциации Всемирных игр и Бирмингемского организационного комитета о проведении XI Всемирных игр в 2022 году вызвано переносом Игр XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) на 2021 год. Сохранение первоначальных дат проведения соревнований означало бы исключение многих спортсменов и официальных лиц, участвующих в Олимпийских играх, из Всемирных игр, и привело бы снижению интереса зрителей и СМИ к состязаниям.

Международные федерации по видам спорта – члены IWGA в ходе состоявшейся 2 апреля видеоконференции полностью поддержали перенос XI Всемирных игр на 2022 год.

Минспорт России с уважением относится к решению IWGA и со своей стороны обеспечит подготовку российских спортсменов к Всемирным играм с учётом новых сроков проведения соревнований, окажет содействие спортивным федерациям в корректировке календарных планов.

Всемирные игры – международные комплексные соревнования по видам спорта и дисциплинам, не включённым в программу Олимпийских игр. Они проводятся раз в четыре года Международной ассоциацией Всемирных игр под патронатом Международного олимпийского комитета.

В X Всемирных играх 2017 года приняли участие свыше 3200 спортсменов из более 111 стран, которые разыграли награды в 33 видах спорта. Россию представили 125 спортсменов, которые выступили в 19 видах спорта. По итогам соревнований россияне заняли первое место в общекомандном зачёте, завоевав 28 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых медалей.

XI Всемирные игры пройдут с 7 по 17 июля 2022 года.

Пресс-служба Минспорта России

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