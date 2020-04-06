Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки06.04.2020 11:19

Мониторинг строительства инфекционных центров

Госкорпорация «Роскосмос» ведет оперативный мониторинг строительства новых инфекционных больниц по всей территории Российской Федерации, где будут лечить пациентов с диагнозом COVID-19. На снимках российского спутника «Ресурс-П», сделанных 2, 3 и 5 апреля 2020 года, запечатлены строящиеся многофункциональные центры в Уссурийске, Волгограде и Нижнем Новгороде.

Космические фотоснимки были приняты и обработаны оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли — Научным центром оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Космический аппарат «Ресурс-П» расположен на круговой солнечно-синхронной орбите на высоте 475 км над Землей. Он проводит объектную и маршрутную съемку поверхности Земли при помощи широкозахватной мультиспектральной аппаратуры, а также оптико-электронной и гиперспектральной аппаратуры. Космические снимки применяются для нужд МЧС, картографирования, в сфере охраны окружающей среды, обеспечения деятельности в сельском хозяйстве, лесопользовании, строительстве и т.д.

MIL OSI