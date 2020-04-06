Н. Журавлев посетил волонтерский центр в Костромской области и передал защитные маски для пожилых людей

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в регион сенатор принял участие в ряде мероприятий, посвященных мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области в рамках рабочей поездки в регион принял участие в совещании в Администрации области и других мероприятиях, посвященных принятию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Николай Журавлев принял участие в совещании в Администрации области, посвященном принятию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

«В регионе своевременно был введен режим самоизояции. Жители отнеслись с пониманием и поддержали призыв губернатора Сергея Ситникова СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области оставаться дома, что позволяет минимизировать контакты и способствует сдерживанию скорости распространения вируса», — отметил вице-спикер СФ.

Николай Журавлев принял участие в совещании в Администрации области, посвященном принятию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Он поддержал решение губернатора о расширении реестра предприятий, продолжающих свою деятельность в период ограничительных мер. «Это необходимо для обеспечения стабильного функционирования экономики. Все решения принимаются с учетом вопроса безопасности граждан. Роспотребнадзору поставлена задача обеспечить жёсткий контроль за соблюдением на предприятиях санитарно-эпидемиологических норм. В противном случае деятельность будет приостановлена».

Основным приоритетом сейчас является социальная и финансовая защита населения

Помимо продовольственных магазинов и аптек, предприятий непрерывного цикла и организаций жизнеобеспечения населения в реестр входят предприятия, которые работают в агропромышленном комплексе, сфере лесозаготовки, строительства, поддержки дорожной инфраструктуры, производства средств индивидуальной защиты и др.

Как отметил сенатор, основным приоритетом сейчас является социальная и финансовая защита населения. Он рассказал о принятых и планируемых в следующем пакете мерах поддержки граждан и малого предпринимательства.

На рабочей встрече с представителями бизнес-сообщества Николай Журавлев обсудил меры поддержки предпринимателей в условиях вынужденной самоизоляции. В мероприятии приняли участие представители регионального отделения «Деловой России», Торгово-промышленной палаты Костромской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области Александр Глебов. На встрече обсуждался вопрос отсрочек по налогам и арендным платежам для предприятий, которые полностью приостановили свою деятельность на период ограничений, кредитные каникулы, мораторий на проверки и другие меры.

В ходе рабочей поездки Николай Журавлев посетил также Волонтерский центр оказания помощи гражданам в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки. По телефону горячей линии сюда обращаются пожилые люди, одиноко проживающие инвалиды. Волонтеры помогают им с доставкой продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости. Сенатор поблагодарил волонтеров за их непростую, но важную работу и передал Центру защитные маски, которые активисты будут раздавать пожилым гражданам.

Николай Журавлев также примет участие в заседании областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который возглавляет глава региона. Участники обсудят дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в регионе.

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