Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера принял участие в Интернет-конференции, организованной Счетной палатой России.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области принял участие в Интернет-конференции, организованной Счетной палатой Российской Федерации с целью обсуждения подготовленного ею проекта отчета «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результативности практического применения норм законодательства Российской Федерации, направленных на обеспечение законных прав граждан – участников долевого строительства».

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Мероприятие провел Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Проблематика долевого строительства – одно из ключевых направлений деятельности нашего Комитета, поэтому содержащаяся в проекте Отчета информация и выводы имеют для нас особое значение», — заявил сенатор.

Олег Мельниченко отметил важность тесного взаимодействия с субъектами Российской Федерации при оценке результативности практического применения норм законодательства о долевом строительстве.

«Нам необходимо собрать актуальную информацию о том, как сегодня в регионах внедряются законодательные новации о региональных фондах, создаваемых для достройки проблемных объектов, как осуществляется формирование региональных планов-графиков «дорожных карт» по решению проблем «обманутых дольщиков», — отметил сенатор.

Необходимо собрать актуальную информацию о том, как сегодня в регионах внедряются законодательные новации о региональных фондах

«Согласно представленной информации, по состоянию на начало февраля 2020 года приняты нормативные правовые акты о создании 43 региональных фондов. Но в настоящее время большинство таких фондов еще находится в процессе формирования. И только в 13 субъектах Федерации региональные фонды осуществляют мероприятия по финансированию завершения строительных работ на проблемных объектах. Учитывая, что проблемные объекты, по данным единого реестра таких объектов, существуют сегодня в 76 субъектах Федерации, работу по созданию региональных фондов необходимо активизировать, — сказал Олег Мельниченко.

В Интернет-конференции приняли участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, Генеральный директор АО «Дом. РФ» Виталий Мутко, представители федеральных и региональных органов власти.

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