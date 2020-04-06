О. Цепкин: В Челябинской области оказывают всестороннюю помощь пожилым людям, вынужденным находиться дома

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о мерах по предотвращению распространения коронавируса в регионе.

Органы власти Челябинской области продолжают оказывать помощь людям старшего поколения, вынужденным находиться дома. Об этом сообщил представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти региона Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

«Мы сосредоточены на всесторонней помощи. Учитывая, что пенсионеры вынуждены сейчас находиться дома, их необходимо обеспечить продуктами питания, лекарственными препаратами и прессой. Эта работа требует вовлечения волонтёров и социальных работников», — отметил сенатор.

Учитывая, что пенсионеры вынуждены сейчас находиться дома, их необходимо обеспечить продуктами питания, лекарственными препаратами

По его словам, люди старшего поколения составляют около трети жителей региона. «Под руководством губернатора Алексея Текслера ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области и всех профильных органов власти ведётся слаженная комплексная работа, ключевыми участниками которой являются активисты Общественного совета проекта «Старшее поколение», — сказал Олег Цепкин.

Парламентарий сообщил, что в Челябинской области людям пожилого возраста уже дано более 21 тыс. консультаций, принято и обработано 6,3 тыс. заявок. К этой работе привлечены сотрудники регионального министерства социальных отношений, волонтерские (добровольческие) организации.

В регионе усилена работа телефона доверия, организованного на базе Центра «Семья», отметил сенатор. При необходимости психологическую помощь оказывают пожилым гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, добавил сенатор.

Кроме того, отметил парламентарий, министерством здравоохранения области проводится работа по определению схем маршрутизации пациентов, мониторингу готовности медицинских организаций, реализуются мероприятия, направленные на оказание медпомощи пациентам в возрасте 65 лет и старше, входящим в группу риска по коронавирусной инфекции.

«Во всех медицинских организациях сформированы списки лиц в возрасте 65 лет и старше, состоящих на диспансерном наблюдении по хроническим неинфекционным заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательной системы, сахарному диабету и относящихся к группе риска по коронавирусной инфекции, с целью усиления наблюдения на дому», — сказал Олег Цепкин.

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