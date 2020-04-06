Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное06.04.2020 20:37

Роскосмос проведет интернет-турнир по шахматам

К юбилею 50-летия шахматной партии «Космос — Земля», которая состоялась 9 июня 1970 года, Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Федерацией шахмат России и Московским музеем космонавтики проводят открытый корпоративный интернет-турнир по шахматам.

«Космос — Земля» — это первая в истории шахматная партия, сыгранной с участием советских космонавтов Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова на околоземной орбите, а также Виктора Горбатко, Валерия Быковского и Николая Каманина — на Земле. Партия игралась в день отдыха экипажа и продолжалась шесть часов (за это время космический корабль «Союз-9» совершил четыре витка вокруг Земли). Связь осуществлялась по радио, обмен ходами происходил при прохождении корабля над территорией СССР.

В рамках отборочного тура 18 апреля 2020 года все желающие смогут принять участие в шахматной баталии по двум категориям: дети до 18 лет и взрослые. Победители отборочного тура получат памятные призы от организаторов и возможность участия в шахматном матче «Космос — Земля» между космонавтом Роскосмоса Анатолием Иванишиным и международным гроссмейстером.

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