Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур#Союз МС-16#МКС-6306.04.2020 07:00

«Союз МС-16» вывезли на старт

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-16» по программе Международной космической станции. Сегодня утром, 6 апреля 2020 года, в соответствии с решением Государственной комиссии состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый комплекс площадки № 31.

После установки ракеты в вертикальное положение расчеты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику первого стартового дня. Сегодня проводятся автономные испытания систем и агрегатов пилотируемого корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля 2020 года в 11:05:06 мск. В составе основного экипажа — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди, в составе дублирующего — космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт Стивен Боуэн.

8 апреля состоится Государственная комиссия, которая окончательно утвердит составы основного и дублирующего экипажей. В этот же день космонавты и астронавты примут участие в онлайн-видеоконференции вместо традиционного общения с прессой. Прямая трансляция конференции начнется в 10:00 мск на сайте Госкорпорации «Роскосмос» и МИА «Россия Сегодня».

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