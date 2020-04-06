Т. Кусайко: Временные правила упрощают порядок оформления и выдачи больничных для пожилых граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала новые правила оформления листков нетрудоспособности для лиц старше 65 лет.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области прокомментировала новые правила оформления листков нетрудоспособности для лиц старше 65 лет.

Сенатор отметила, что Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2020 г. устанавливает порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию, в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление вступило в силу 6 апреля 2020 г.

Решение принято Правительством в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны

По словам Татьяны Кусайко, такое решение принято Правительством в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны.

«Новые временные правила действительно упрощают порядок оформления и выдачи больничных для пожилых граждан. Самому работающему гражданину, находящемуся в карантине, не нужно будет ничего делать, за него все сделают работодатель и Фонд социального страхования», — пояснила сенатор.

Она добавила, что временные правила определены для тех застрахованных лиц старше 65 лет, кто соблюдает режим самоизоляции. «Причем, в самоизоляции человек может находиться как по месту жительства, так и по месту фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках», — сообщила законодатель.

Парламентарий отметила, что правила не распространяются на тех, кто продолжает работать в дистанционном режиме или находится в оплачиваемом отпуске.

«Продиктованное временем решение направлено в первую очередь на заботу о гражданах со стороны государства и на реализацию их прав на охрану здоровья», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

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