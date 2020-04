Source: President of Poland in Polish

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Briefing po spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicielami organizacji rolniczych

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Czytaj więcej o polityce cookies

x Akceptuję politykę

Narzędzia dostępności

Czcionka standardowa

Czcionka powiększona

Czcionka największa

Menu dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona główna

Dla mediów

Zapowiedzi prasowe

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 6 kwietnia 2020 09:15

Briefing po spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicielami organizacji rolniczych

6 kwietnia 2020 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wideokonferencji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim oraz przedstawicielami organizacji rolniczych.

Po zakończeniu wideokonferencji, około godziny 9.15 planowany jest briefing prasowy Prezydenta RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sygnał telewizyjny będzie udostępniony przez TVP, poniżej przesyłamy parametry odbioru sygnału drogą satelitarną.

SPACE SEGMENT

Satellite: ASTRA 3B at 23,50°E

Transpondeur: 3.007

Uplink: Vertical/ Dowlink: Horizontal

Name: D

T.S.R (Msymb/s): 4,8

Occ. Bw (MHz): 6

Info BitRate (Mbit/s): 10,452

F.E.C: 3/4

Modulation: DVB-S2 8PSK

Roll Off: 0,25

Pilot Insertion: ON

Uplink Freq. Y (MHz): 14398

Dowlink Freq. X (MHz): 11598

Uplink Eirp in Poland (DBW): 59.0

MPEG: MPEG-4 (4.2.0)

DVBS2

Video standard: HD 1080i50 10 bit

Audio 1: floor

Audio 2: floor

TCR TVP: +48 22 547 44 57







Szczegółowych informacji udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Radosław Sosnowski, tel. 721 800 277.

Poleć znajomemu

Logowanie dla dziennikarzy

MIL OSI