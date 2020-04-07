Source: Russia – Council of the Federation

В ситуации с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции необходимо активно поддерживать малый и средний бизнес, отметил сенатор.

Наряду с проводимыми сейчас в Сахалинской области мероприятиями по противодействию распространению коронавирусной инфекции, принимаются активные меры поддержки малого и среднего бизнеса, созданы новые финансовые и административные механизмы содействия предпринимательству. Об этом сообщил член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти региона Юрий Архаров. АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области

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«По предварительным оценкам, общая сумма налоговых послаблений и мер поддержки составит один миллиард рублей», — сказал сенатор. Так, отметил он, Сахалинский фонд развития предпринимательства снизил с 1 апреля ставки по займам: бизнесмены могут получить кредит до 5 млн руб. на открытие и развитие своего дела со ставкой 2–3 проц.

По предварительным оценкам, общая сумма налоговых послаблений и мер поддержки составит один миллиард рублей

По словам Юрия Архарова, предприниматели, использующие региональное или муниципальное имущество, освобождены от арендной платы до 2021 г. Бизнесмены также могут брать беспроцентный кредит в банках на выплату зарплат своим сотрудникам.

«Представители регионального бизнеса проявляют гражданскую инициативу — помогают продуктовыми наборами сахалинцам, которые остались без работы из‑за сложившейся ситуации», — продолжил сенатор. Он подчеркнул, что эту инициативу поддержали главы муниципальных образований. Для получения помощи граждане обращаются в отделения социальной защиты по месту жительства, также продуктовые наборы будут передаваться в волонтерский корпус для передачи нуждающимся.

Юрий Архаров отметил, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Сахалинской области, как и в других субъектах РФ, введён режим самоизоляции граждан. «Для раннего выявления коронавируса в круглосуточном режиме проводится компьютерная томография лёгких. На обязательную томографию отправляют жителей региона, находящихся на карантине. Профилактическое обследование также проводится пациентам, у которых имеются симптомы ОРВИ, пневмонии или бронхита», — сказал парламентарий.

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