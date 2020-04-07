Source: Russia – Council of the Federation

7 апреля — Всемирный день здоровья.

Всемирный день здоровья призван привлечь внимание общества к вопросам сохранения здоровья каждого человека на планете, укрепления общественного здоровья и формирования здорового образа жизни нации. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по региональному здравоохранению при СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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«Этот день приобретает особое значение и актуальность в условиях, когда мир усиленно борется с новой коронавирусной инфекцией, а профилактика – наиболее эффективная мера защиты», — сказала вице-спикер СФ.

В России реализуется целый ряд мер, направленных на борьбу с этой инфекцией

Законодатель подчеркнула, что в России реализуется целый ряд мер, направленных на борьбу с этой инфекцией. «Оперативно выстроена комплексная система своевременной медицинской помощи и профилактики, максимально задействованы все необходимые ресурсы. На усиленный режим работы перешли врачи и весь медицинский персонал, которые каждый день борются за жизнь и здоровье людей».

Всемирный день здоровья призван повысить мотивацию граждан проходить медицинские профилактические осмотры и вести здоровый образ жизни. «Ежегодно во всех регионах проходят информационно-просветительские кампании, посвященные охране здоровья и профилактике заболеваний. В этом году с учетом сложившейся ситуации важно соблюдать рекомендации властей и врачей-специалистов и максимально снизить контакты, чтобы уменьшить риски возникновения заболевания. Только ответственный подход каждого человека к своему здоровью, здоровью родных и близких, безопасности окружающих позволит преодолеть новый вызов, с которым столкнулось мировое сообщество», — заключила Галина Карелова.

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