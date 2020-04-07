Н. Журавлев: Срок и дату начала «кредитных каникул» сможет определять сам заёмщик

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор разъяснил порядок обращения граждан за предоставлением отсрочек по выплатам.

Мы оперативно приняли закон о предоставлении «кредитных каникул» заемщикам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Теперь в случае снижения дохода не менее, чем на 30% по сравнению со среднемесячным в 2019 году, граждане смогут воспользоваться правом отсрочить выплату по кредиту на период до 6 месяцев. Об этом рассказал заместитель Председателя СФ Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Он напомнил, что максимальная сумма для потребительских кредитов предусмотрена в размере 250 тысяч рублей, 300 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей, 600 тысяч — для пользователей автокредитов и 1,5 млн. -для ипотечных заемщиков.

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«Правительство утвердило методику по расчету среднемесячного дохода для целей предоставления «каникул». Срок и дату начала «каникул» может определять сам заёмщик. А индивидуальные предприниматели смогут вместо отсрочки платежей обратиться за их снижением».

Индивидуальные предприниматели смогут вместо отсрочки платежей обратиться за их снижением

Чтобы воспользоваться отсрочкой, рассказал сенатор, необходимо обратиться к кредитору в любой день до 30 сентября 2020 года любым способом, указанным в договоре и даже по мобильному телефону, не посещая кредитную организацию. «Кредитор должен рассмотреть заявление в течение 5 дней. Удостоверяющие документы при необходимости можно предоставить в течение 90 дней, а при наличии серьёзных оснований — в течение 120 дней. Подтверждающими документами могут служить справка о полученных доходах и удержанных суммах налога, выписка из Регистра получателей госуслуг в сфере занятости населения о регистрации гражданина в качестве безработного, листок нетрудоспособности на срок не менее месяца и другие». Кредитор также может запросить информацию в ПФР, ФНС, ФСС, ФОМС. И в этой связи надо обеспечить оперативный, качественный доступ кредитных организаций к государственным сервисам, отметил сенатор.

По его словам, льготный период защитит граждан от начисления неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязательств, взыскания на предмет залога, обращения с требованием к поручителю. «За заёмщиком сохраняется право прервать льготный период в любой момент. По потребительским кредитам в течение льготного периода проценты будут начисляться в размере двух третей. А по его завершению неуплаченные платежи заёмщик будет вносить равными долями в течение 720 дней, а по ипотеке — прежними ежемесячными суммами с учётом продления срока».

Предлагаемая форма реструктуризации задолженности предусмотрена, конечно, для наиболее пострадавших заёмщиков, пояснил Николай Журавлев. «Решение о целесообразности льготного периода в каждом конкретном случае должно приниматься взвешено не только кредитной организацией, но и самим заемщиком. Такое право предоставлено лишь однократно. При этом важно понимать, что это именно отсрочка платежей и при планировании объективно оценивать своё текущее финансовое положение и прогнозы на будущее».

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