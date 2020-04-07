О. Мельниченко: Люди, проживающие в «апартаментах» и приобретающие их, должны получить определенные права и гарантии

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера принял участие в онлайн- слушаниях по обеспечению прав и законных интересов участников долевого строительства.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области принял участие в онлайн-слушаниях на тему «Обеспечение прав и законных интересов участников долевого строительства в условиях новых экономических вызовов», организованных Комитетом Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Смотрите также

Это мероприятие стало первыми онлайн-слушаниями, участие в которых смогли принять все желающие независимо от местонахождения.

«Апартаменты» сегодня занимают значительную часть рынка новостроек, при этом в законодательстве такое понятие отсутствует», — отметил сенатор.

Выделяется новый вид жилых помещений – «апартаменты в многофункциональном доме», что даст возможность дифференцировать требования к квартирам, жилым домам

Олег Мельниченко напомнил, что в Совете Федерации разработан проект федерального закона в целях установления правового статуса «апартаментов» и зданий с «апартаментами» как новых видов недвижимости. «Выделяется новый вид жилых помещений – «апартаменты в многофункциональном доме», что даст возможность дифференцировать требования к квартирам, жилым домам и к самим «апартаментам». Определяются статус уже построенных «апартаментов» и зданий с «апартаментами», а также условия обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в «апартаментах».

Олег Мельниченко отметил, что в целях повышения защищенности граждан, приобретающих «апартаменты» на этапе строительства, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

«Распространив обязательность действия закона о долевом строительстве на «апартаменты», у граждан, их приобретающих по ДДУ, появится целый комплекс гарантий, которые на данный момент отсутствуют», – сказал сенатор.

Глава Комитета Совета Федерации проинформировал, что в настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в Правительство РФ. После получения замечаний и предложений работа над законопроектом будет продолжена во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

MIL OSI