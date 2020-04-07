Предварительная оценка экономического воздействия пандемии в пяти графиках

Source: IMF – News in Russian

(Фото: MF3d/iStock by Getty Images)

Джон Блюдорн, Гита Гопинат и Дамиано Сандри

7 апреля 2020 г.

Этот блог является частью специальной серии по мерам противодействия коронавирусу.

Пандемия COVID-19 ввергла мир в экономическую рецессию. Показатели 2020 года будут хуже, чем во время мирового финансового кризиса. Экономический ущерб нарастает во всех странах, отражая резкое увеличение числа новых случаев заражения и меры по сдерживанию пандемии, принимаемые правительствами.

Китай был первой страной, испытавшей на себе всю силу этого заболевания — к середине февраля число подтвержденных случаев превысило 60 тысяч. Европейские страны, такие как Италия, Испания и Франция, сейчас переживают острую фазу эпидемии, за ними следуют Соединенные Штаты, где число активных случаев быстро растет. Во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах эпидемия, по-видимому, только начинается.

В Италии, первой стране Европы, сильно пострадавшей от эпидемии, правительство 9 марта ввело режим строгой изоляции, чтобы сдержать распространение вируса. Как следствие, посещение общественных мест и потребление электроэнергии резко сократились, особенно в северных регионах, где уровни заражения значительно выше, чем в остальной части страны.

Пандемия уже вызывает беспрецедентные по скорости и силе последствия для экономики Соединенных Штатов. За последние две недели марта за пособием по безработице обратилось почти 10 млн человек. Такого резкого и ошеломляющего увеличения не приходилось наблюдать никогда, даже в разгар мирового финансового кризиса в 2009 году.

Сбои, вызванные вирусом, начинают волнообразно распространяться в странах с формирующимся рынком. После отсутствия существенных изменений в начале года последние индексы на основе обследований менеджеров по закупкам (ИМЗ) указывают на резкое замедление роста объема производства в обрабатывающей промышленности во многих странах вследствие снижения внешнего спроса и растущих ожиданий снижения внутреннего спроса. В позитивном плане следует отметить, что в Китае после резких снижений в начале года теперь наблюдается небольшое улучшение ИМЗ, несмотря на слабый внешний спрос.

Незначительное улучшение экономической активности в Китае также отражается в ежедневных данных спутникового наблюдения об атмосферной концентрации двуокиси азота на местном уровне, которая служит представительной переменной для активности в секторах промышленности и транспорта (а также плотности загрязнения как побочного продукта потребления ископаемого топлива). После резкого сокращения с января по февраль в ходе острой фазы пандемии эти уровни концентрации в последнее время повышаются по мере сокращения новых случаев инфицирования, позволяющего Китаю постепенно смягчать строгие меры по сдерживанию заболевания.

Происходящее восстановление в Китае, хотя и ограниченное, обнадеживает, поскольку это свидетельствует о том, что меры сдерживания могут привести к успеху в борьбе с эпидемией и проложить путь к возобновлению экономической активности. Вместе с тем, дальнейший ход пандемии сопряжен с чрезвычайно большой неопределенностью, и нельзя исключить возможность нового витка распространения пандемии в Китае и других странах.

Чтобы справиться с этой пандемией, нам требуются общемировые скоординированные меры в области здравоохранения и экономической политики. МВФ в сотрудничестве с другими партнерами делает все возможное для обеспечения оперативной поддержки пострадавших стран посредством экстренного финансирования, рекомендаций по экономической политике и технической помощи.

Более подробную информацию об экономическом воздействии COVID-19 мы представим 14 апреля, когда МВФ выпустит свой доклад «Перспективы развития мировой экономики».

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Джон Блюдорн — заместитель начальника отдела, занимающийся подготовкой доклада «Перспективы развития мировой экономики» в Исследовательском департаменте МВФ. Ранее он был старшим экономистом в Отделе структурных реформ Исследовательского департамента, членом группы МВФ по зоне евро в Европейском департаменте и работал в качестве экономиста над «Перспективами развития мировой экономики», приняв участие в составлении ряда глав. До МВФ он был профессором Саутгемптонского университета в Соединенном Королевстве после окончания работы научным сотрудником с докторской степенью в Оксфордском университете. Г-н Блудорн имеет публикации по целому кругу вопросов в сфере международных финансов, макроэкономики и развития. Он получил степень доктора наук в Университете Калифорнии в Беркли.

Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного Валютного Фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра.

Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком.

Она является одним из редакторов текущего выпуска серии Handbook of International Economics (Справочник по международной экономике), а до этого была соредактором журнала American Economic Review и руководящим редактором журнала Review of Economic Studies. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью Йорка. В 2016–2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти.

Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из Ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

Дамиано Сандри — заместитель начальника Отдела международных экономических исследований Исследовательского департамента МВФ. Ранее он был старшим экономистом по Бразилии и участвовал в различных миссиях МВФ в европейские страны. Его исследования издавались в ведущих научных журналах и различных публикациях МВФ. Он является научным сотрудником Лондонского центра исследований экономической политики (CEPR) и заместителем редактора журнала «Экономический обзор МВФ» Он получил степень доктора экономики в Университете Джонса Хопкинса.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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