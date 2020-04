Предварительная оценка экономического воздействия пандемии в пяти графиках

Происходящее восстановление в Китае, хотя и ограниченное, обнадеживает, поскольку это свидетельствует о том, что меры сдерживания могут привести к успеху в борьбе с эпидемией и проложить путь к возобновлению экономической активности. Вместе с тем, дальнейший ход пандемии сопряжен с чрезвычайно большой неопределенностью, и нельзя исключить возможность нового витка распространения пандемии в Китае и других странах. Чтобы справиться с этой пандемией, нам требуются общемировые скоординированные меры в области здравоохранения и экономической политики. МВФ в сотрудничестве с другими партнерами делает все возможное для обеспечения оперативной поддержки пострадавших стран посредством экстренного финансирования, рекомендаций по экономической политике и технической помощи. Более подробную информацию об экономическом воздействии COVID-19 мы представим 14 апреля, когда МВФ выпустит свой доклад «Перспективы развития мировой экономики». ***** Джон Блюдорн — заместитель начальника отдела, занимающийся подготовкой доклада «Перспективы развития мировой экономики» в Исследовательском департаменте МВФ. Ранее он был старшим экономистом в Отделе структурных реформ Исследовательского департамента, членом группы МВФ по зоне евро в Европейском департаменте и работал в качестве экономиста над «Перспективами развития мировой экономики», приняв участие в составлении ряда глав. До МВФ он был профессором Саутгемптонского университета в Соединенном Королевстве после окончания работы научным сотрудником с докторской степенью в Оксфордском университете. Г-н Блудорн имеет публикации по целому кругу вопросов в сфере международных финансов, макроэкономики и развития. Он получил степень доктора наук в Университете Калифорнии в Беркли. Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного Валютного Фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра. Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком. Она является одним из редакторов текущего выпуска серии Handbook of International Economics (Справочник по международной экономике), а до этого была соредактором журнала American Economic Review и руководящим редактором журнала Review of Economic Studies. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью Йорка. В 2016–2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти. Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из Ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета. Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон. Дамиано Сандри — заместитель начальника Отдела международных экономических исследований Исследовательского департамента МВФ. Ранее он был старшим экономистом по Бразилии и участвовал в различных миссиях МВФ в европейские страны. Его исследования издавались в ведущих научных журналах и различных публикациях МВФ. Он является научным сотрудником Лондонского центра исследований экономической политики (CEPR) и заместителем редактора журнала «Экономический обзор МВФ» Он получил степень доктора экономики в Университете Джонса Хопкинса.

