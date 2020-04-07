Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил госпиталь, перепрофилированный под прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках поездки в регион посетил госпиталь ветеранов войн. Медицинское учреждение перепрофилировано под прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Игорь Каграманян посетил госпиталь, перепрофилированный под прием пациентов с коронавирусной инфекцией

Сенатор отметил, что на базе госпиталя развернуто 200 коек для экстренной госпитализации. Туда стягивается оборудование искусственной вентиляции легких, а также направляются специалисты из других лечебных учреждений Ярославской области.

В регионе активно работает волонтерское движение. Студенты-медики помогают 11 медицинским организациям доставлять необходимые препараты на дом льготным категориям граждан

Парламентарий подчеркнул, что принимаемые в регионе меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции своевременны и эффективны. Решением губернатора Ярославской области выделяются средства из областного бюджета на борьбу с распространением инфекции для медицинских учреждений региона и на поддержку медработников.

Кроме того, Игорь Каграманян проинформировал, что в регионе активно работает волонтерское движение. Студенты-медики помогают 11 медицинским организациям доставлять необходимые препараты на дом льготным категориям граждан. Добровольцы также покупают и привозят продукты питания одиноким пожилым людям, которые оказались на карантине и не имеют возможности выйти на улицу.

«Сейчас очень важна мобилизация социальной ответственности и дисциплинированности каждого человека и общества в целом», — сказал сенатор. Он выразил слова благодарности медицинским работникам Ярославской области и всей страны в целом, которые каждый день самоотверженно и с полной отдачей борются с распространением вируса.

«Сейчас много говорится о защищенности медицинского персонала, и это правильно. Врачи и медсестры находятся на передовой этой борьбы», — подчеркнул Игорь Каграманян.

Директор департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев сообщил, что в госпитале ветеранов войн будет развернуто 70 коек, снабженных оборудованием для подачи кислорода.

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