Совещание по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Вы меня слышите, видите?

Реплика: Да, Владимир Владимирович.

В.Путин: Отлично. Я вас тоже хорошо вижу и слышу.

Сегодня в нашей встрече принимают участие учёные, специалисты, профессионалы, чьё мнение имеет принципиальное значение, решающее значение для выработки необходимых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.

Мне очень хотелось бы сегодня услышать именно мнения специалистов. Поэтому прежде всего предоставлю слово нашим коллегам, специалистам как раз в области вирусологии. Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно, потому что мы свои действия, имею в виду действия властей всех уровней, основываем именно на мнении тех людей, которые всю жизнь свою посвятили сложной и очень важной, ответственной работе.

Вновь обращу внимание: все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное – это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности.

Насколько правильно мы действуем, с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней, хотелось бы тоже услышать мнение наших коллег, которые сейчас будут выступать. И в этой связи очень важно услышать ваши мнения, уважаемые друзья, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу.

И ещё один вопрос, который хотел бы тоже обсудить. В качестве наиболее эффективной меры, позволяющей разорвать цепочку распространения инфекции, как я уже сказал, специалисты называют режим ограничений и самоизоляции. Вместе с тем, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что для защиты людей, особенно находящихся в зоне риска, а это члены семей заболевших граждан, это врачи, медицинские сестры, персонал больниц и клиник, медперсонал, которые оказывают помощь людям, которые сами сталкиваются с угрозой заражения, конечно, здесь им нужна соответствующая помощь и поддержка.

Знаю, что наши профильные ведомства совместно с учёными-вирусологами, фармацевтами, врачами активно работают над системой специальной профилактики, включая создание вакцин, а также эффективных методик лечения коронавирусной инфекции и её осложнений. Хотелось бы сегодня, уважаемые друзья, услышать по этому вопросу ваши мнения и ваши оценки перспектив создания соответствующих препаратов.

Давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу. Я предоставлю слово Дедову Ивану Ивановичу, президенту Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главному внештатному эндокринологу Министерства здравоохранения Российской Федерации. Пожалуйста, Иван Иванович.

Продолжение следует.

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