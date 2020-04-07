Т. Кусайко: Нужно распространить на бесконтактные термометры правила упрощенной регистрации медицинских изделий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направила соответствующее предложение в Правительство Российской Федерации.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области направила предложение в Правительство РФ о распространении правил упрощенной регистрации на бесконтактные термометры.

Сенатор напомнила, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Правительство определило перечень медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска применения и упрощенный порядок их госрегистрации.

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«Это касается, в том числе, операционных и изолирующих халатов, костюмов, смотровых перчаток, бахил, одноразовых масок для защиты дыхательных путей. Государственная регистрация этих изделий будет проводиться в более короткие сроки», — пояснила Татьяна Кусайко.

Для профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции организациям и предприятиям, продолжающим свою деятельность, необходимо ежедневно проводить измерение температуры своим сотрудникам

В настоящее время, продолжила парламентарий, для профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции организациям и предприятиям, продолжающим свою деятельность, необходимо ежедневно проводить измерение температуры своим сотрудникам.

Сенатор рассказала, что принцип действия бесконтактного термометра основан на регистрации инфракрасного излучения, исходящего от тела человека или поверхности объекта. «Этот метод измерения температуры обладает высокой точностью, а сам прибор не оказывает каких‑либо отрицательных воздействий на здоровье человека, так как является приёмником, а не излучателем».

Благодаря такому методу измерения процедура становится проще и можно быстро измерить температуру большому количеству людей без риска переноса инфекции, подчеркнула Татьяна Кусайко.

«Включение бесконтактных термометров в перечень Постановления Правительства РФ от 18 марта 2020 г. «О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий» позволит обеспечить бесперебойное снабжение такими термометрами организаций и предприятий, позволит избежать спекуляций и обеспечить прослеживаемость поставок», — заключила парламентарий.

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