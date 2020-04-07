Указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю:

1. Произвести в апреле – июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.

2. Установить, что:

а) ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство Российской Федерации;

б) ежемесячные выплаты не учитываются в составе доходов семей лиц, названных в пункте 1 настоящего Указа, при предоставлении этим лицам иных мер социальной поддержки;

в) лица, названные в пункте 1 настоящего Указа, вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат до 1 октября 2020 г.

3. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок и условия осуществления указанных выплат.

4. Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных выплат в соответствии с настоящим Указом.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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