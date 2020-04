Valsts prezidenta dzīvesbiedres Andras Levites uzruna Latvijas sabiedrībai Pasaules veselības dienā

[embedded content] Labdien jums visiem! Mana uzruna būs īsa, un mani ieteikumi būs mums visiem viegli izpildāmi. Pašlaik mēs visi atrodamies vienā laivā, bet dažiem ir jāairē, tāpēc, pirmkārt, saudzēsim mūsu medicīnisko personālu! Būsim godīgi un atklāti pret viņiem! Tas nozīmē arī – nemelosim viņiem! Ja viņi saslims un mums iztrūks, tad es ar savu 30 gadu pieredzi slimnīcā varu apgalvot, ka pacientu, kurš būs saslimis ar COVID-19 smagā formā un kuram būs nepieciešams skābeklis, nebūs viegli pieslēgt pie elpošanas aparatūras. Tur ir vajadzīga medicīniska izglītība. Otrkārt, uzklausīsim pareizos ziņu avotus un sekosim infektologu ieteikumiem! Pasaules Veselības organizācija uzklausa un izplata zinātniskas atziņas no tādiem institūtiem kā L’Institut Pasteur Parīzē, Das Robert Koch-Institut Berlīnē un FDA Mērilendā, kas jau gadiem ilgi, diendienā nodarbojas ar visdažādākajām infekcijas slimībām visās pasaules malās. Arī mūsu veselības iestādes seko šīm zinātniskajām atziņām. Šodienas racionāli domājošam cilvēkam sagādā diskomfortu nodot savu pašnoteikšanos citās rokās. Bet atceramies: kad iekāpjam lidmašīnā, mēs uzticamies pilotiem; kad mums vajadzīga operācija, mēs paļaujamies uz ķirurgiem, anesteziologiem un operācijas māsiņām. Tāpēc arī šodien COVID-19 gadījumā paļausimies uz ekspertiem. Treškārt, nekad medicīniski grūtie laiki cilvēces vēsturē vai cilvēku dzīvē nav bijuši mūžīgi. Roberts Kohs atklāja vakcīnu pret tuberkulozi, Edvards Dženners sāka potēt pret bakām. Arī šodien zinātnieki visā pasaulē diendienā, 24 stundas meklē medikamentus un vakcīnu pret COVID-19. Dosim viņiem līdzekļus, un viņi atradīs. Un nobeidzot – no mums, parastiem cilvēkiem, neprasa daudz. Mazgāsim rokas! Ieturēsim distanci! Paliksim mājās! Paldies visiem, kuri stājas pretī vīrusam! Un paldies visiem, kuri izturas atbildīgi un apzinīgi! Es jums visiem novēlu šajos īpatnējos laikos sagaidīt un izjust Lieldienu prieku!

Source: President of Latvia in Latvian