А. Клишас: Недопустимо распространение заведомо ложной информации о ситуациях, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал появление в Уголовном кодексе новой статьи, устанавливающей ответственность за соответствующие правонарушения.

В нынешней ситуации, когда вся страна живёт в режиме самоизоляции, крайне важно не допустить распространение недостоверной информации. Именно поэтому за данное правонарушение вместо административной ответственности вводится уголовная.

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Об этом сказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края комментируя включение в Уголовный кодекс статьи, устанавливающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

1 апреля 2020 года Президент РФ подписал Федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс новой статьей 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Проблема недостоверной информации – фейков в сети Интернет особенно обострилась после начала распространения коронавируса

Проблема недостоверной информации – фейков в сети Интернет особенно обострилась после начала распространения коронавируса, отметил Андрей Клишас. По его словам, эта проблема характерна для всех стран. «Мы наблюдаем за ней с первых дней эпидемии в Китае. Сегодня мы видим, как фейки активно распространяются и в России. Наибольшее количество фейков идет через социальные сети и мессенджеры — так называемое «сарафанное радио» XXI века. Информация распространяется молниеносно. При этом фейки нередко приводят к панике, повышают уровень нервозности в обществе, наносят людям прямой психологический ущерб».

Как показывают последние случаи привлечения к ответственности за распространение недостоверной информации, действовавшее регулирование не позволяло обеспечить необходимого сдерживающего воздействия, подчеркнул Андрей Клишас. «Даже под угрозой значительных штрафов, некоторые люди готовы идти на умышленное распространение фейков о коронавирусе и мерах, предпринимаемых органами власти по борьбе с ним. Зачастую авторы фейков преследуют популистские, корыстные или даже прямо вредительские цели» — заключил сенатор.

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