Благодаря прокуратуре Республики Северная Осетия − Алания пожилой женщине возвращена ее квартира

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Северная Осетия − Алания провела проверку по обращению пенсионерки о нарушении ее жилищных прав. По итогам проверки установлено, что ее квартира была продана с использованием поддельной доверенности от имени собственника весной 2019 года, после чего еще раз перепродана.

Пожилая женщина никакие документы не подписывала, денежные средства за продажу квартиры не получала. Более того, продавать свое единственное жилье не намеревалась.

С целью защиты прав гражданки прокуратура республики направила в суд исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Суд признал сделки по продаже квартиры недействительными (ничтожными), квартира возращена в собственность заявительницы.

Кроме того, по факту мошеннических действий, повлекших лишение права гражданина на жилое помещение, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура региона.

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