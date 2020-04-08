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Сенатор провел встречу с сотрудниками МВД региона.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области провел встречу с ветеранами и действующими сотрудниками Главного управления МВД России по Волгоградской области.

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Правоохранители рассказали о работе, которая в настоящее время осуществляется ведомством в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В частности, полицейские проводят профилактику среди граждан и проверяют выполнения требований по самоизоляции.

«Одна из главных задач в сложившейся ситуации заключается в проверке тех граждан, которые прибыли из дальнего зарубежья и в отношении которых определен карантин и режим обязательной самоизоляции», — сообщил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Игорь Гулян.

На встрече было принято решение обеспечить сотрудников полиции дополнительными средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Сергей Горняков подчеркнул, что представители ведомства обеспечены всем необходимым, но дополнительный запас не будет лишним. Дезинфекторы получат в первую очередь участковые, инспекторы ДПС, ППС.

«Они, как и медицинские работники, ежедневно подвергаются риску, контактируя с людьми, ведут большую разъяснительную работу среди населения и, конечно, должны максимально обезопасить себя», — заключил Сергей Горняков.

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