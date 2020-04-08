В. Круглый: В Орловской области ведётся слаженная работа, направленная на борьбу с распространением коронавирусной инфекции

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор рассказал о мерах по предотвращению распространения вируса в регионе.
Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области сообщил, что в условиях самоизоляции граждан в регионе активно работает волонтерское движение.
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«Запущена горячая линия для поддержки пожилых людей, которые попадают в группу риска из‑за возможного распространения коронавируса», — отметил сенатор.
Каждый приезжающий в регион гражданин обязан провести 14 дней в самоизоляции
По его словам, в настоящее время каждый приезжающий в регион гражданин обязан провести 14 дней в самоизоляции. «В данной ситуации очень важна социальная ответственность и дисциплинированность каждого человека и всего общества в целом», — считает Владимир Круглый.
Парламентарий рассказал, что нехватку защитных медицинских масок в Орловской области начали компенсировать собственным производством. «Частные предприниматели и заводы переформатировались под выпуск новой продукции. К работе подключен кластер легкой промышленности региона. Это поможет начать производить 300 тысяч масок в сутки. Управлением Роспотребнадзора решается вопрос по ускоренной сертификации продукции», — подчеркнул сенатор.