В. Назаров: В нынешней ситуации необходимо оказывать любую возможную помощь медикам

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор передал медицинским учреждениям Омска, занимающимся лечением инфекционных заболеваний, средства индивидуальной защиты и необходимые расходные материалы.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области Виктор Назаров НазаровВиктор Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области вместе с депутатом Законодательного Собрания Омской области Степаном Бонковским передали более 2,5 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и медицинского расходного материала Городской детской клинической больнице № 3 и Специализированной детской туберкулезной клинической больнице г. Омска.

Нагрузка на медиков огромна, необходимые медицинские расходные материалы быстро заканчиваются, что ставит под угрозу здоровье как медицинских работников, так и пациентов

В ходе встреч в больницах медики рассказали о текущей ситуации в медицинских учреждениях, обсудили перспективные планы развития. Главный врач Городской детской клинической больницы № 3 Александр Ванюков и главный врач Специализированной детской туберкулезной клинической больницы Андрей Сухарев поблагодарили за оказанную поддержку и переданные медицинские материалы, которые помогут, в том числе, в лечении пациентов с коронавирусом.

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В сложной эпидемиологической обстановке просто необходимо оказывать любую возможную помощь медицинским учреждениям, отметил Виктор Назаров. «В это время нагрузка на медиков огромна, необходимые медицинские расходные материалы быстро заканчиваются, что ставит под угрозу здоровье как медицинских работников, так и пациентов».

Степан Бонковский и Виктор Назаров передали средства индивидуальной защиты и медицинские расходные материалы Городской детской клинической больнице № 3 и Специализированной детской туберкулезной клинической больнице г. Омска

Помимо защитных средств, основной блок переданных расходных материалов предназначен для отделения реанимации, где находятся тяжелые пациенты, рассказал сенатор. Он поблагодарил медиков за слаженную работу и пообещал продолжить оказание помощи медучреждениям.

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