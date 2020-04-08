В соответствии с указанием Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова особое внимание органы прокуратуры уделяют защите трудовых прав граждан

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Московской области организована проверка информации, прозвучавшей в эфире одного из федеральных телеканалов, о нарушении трудовых прав работников подмосковного дома отдыха.

Из сюжета следовало, что руководство учреждения предложило ряду сотрудников в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 на период с 4 по 30 апреля 2020 года с сохранением заработной платы, уйти в неоплачиваемый отпуск либо уволиться. Также сообщалось и об иных нарушениях действующего законодательства.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований приняты соответствующие меры реагирования.

Ход проверки контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

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