Г. Карелова: Инвалиды смогут получать технические средства реабилитации по месту пребывания

Source: Russia – Council of the Federation

Указанная мера значительно упростит процедуру получения технических средств реабилитации, отметила вице-спикер СФ.

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект о внесении изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которому инвалиды смогут получать технические средства реабилитации (ТСР) по месту жительства. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по делам инвалидов при верхней палате парламента Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Вице-спикер СФ отметила, что граждане смогут обращаться за средствами реабилитации по месту пребывания, а контроль за выдачей будет осуществляться благодаря единой для всей страны системе учета. «Указанная мера имеет особое значение в период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. При этом данная мера будет иметь постоянный характер и в дальнейшем для многих людей с инвалидностью процедура получения технических средств реабилитации станет гораздо проще и доступнее», — добавила она.

Мера имеет особое значение в период пандемии новой коронавирусной инфекции

Как напомнила Галина Карелова, в настоящее время выдача ТСР возможна только по месту постоянной регистрации гражданина. «Подобное ограничение создает значительные трудности для инвалидов в случае их переезда или пребывания в другом регионе, например, из‑за необходимости длительного лечения», — подчеркнула вице-спикер СФ. Законопроект опубликован для общественного обсуждения и направлен в отраслевые ведомства.

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