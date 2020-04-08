И. Святенко: На помощь людям, находящимся на самоизоляции в Москве, пришли тысячи волонтёров

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о мерах по борьбе с распространением коронавируса в столице.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы напомнила, что режим домашней самоизоляции в столице действует до 1 мая.

Эта мера касается всех жителей города, вне зависимости от возраста. Сенатор отметила, что таким способом удастся сохранить уровень социального дистанцирования, а значит, снизить распространение коронавирусной инфекции среди населения мегаполиса.

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«Многие люди старшего возраста не могут справиться сами с трудностями самоизоляции, поэтому им нужна забота, внимание и адресная помощь. Жителям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, помогают тысячи волонтёров, которые активно работают во всех 125 районах Москвы», — сказала Инна Святенко.

Социальные волонтеры выгуливают собак и доставляют корм для домашних животных, выносят мусор, привозят лекарства, продукты питания и товары первой необходимости

По ее словам, неравнодушные москвичи, представители общественных организаций и волонтёрских движений объединились в благородном деле – помощи старшему поколению. «Ежедневно поступают тысячи заявок на горячую линию. Социальные волонтеры выгуливают собак и доставляют корм для домашних животных, выносят мусор, привозят лекарства, продукты питания и товары первой необходимости, а также оказывают психологическую помощь по телефону».

Сенатор добавила, что особое внимание сейчас уделяется соблюдению чистоты в жилых домах. Волонтёры из числа активистов Общественного объединения «Безопасная столица» совместно с Ассоциацией технических средств безопасности под контролем Департамента труда и социальной защиты г. Москвы проводят дополнительные мероприятия по дезинфекции панелей домофонов, лифтов в подъездах по всему городу, отметила Инна Святенко.

Парламентарий также сообщила, что «горячая линия» по вопросам оказания помощи в Москве в период распространения коронавируса работает по телефону: 8–495–870–45–09.

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