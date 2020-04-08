Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор разъяснила порядок выплат, установленных Указом главы государства.

Дополнительные выплаты в размере 5 тыс. руб. семьям с детьми до трех лет являются существенной мерой поддержки, считает заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Сенатор отметила, что 7 апреля Президент Российской Федерации подписал Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

«Семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет с апреля по июнь включительно. Предусмотрен как ежемесячный порядок выплат для обратившихся с заявлением с апреля по июнь, так и получение всей суммы единовременно, одним платежом для тех, кто обратится с заявлением после июля текущего года», — отметила Елена Бибикова.

По ее словам, выплата полагается всем семьям с детьми до трех лет, независимо от их дохода и факта использования материнского капитала, полностью или частично, если право на маткапитал у них возникло или возникнет до 1 июля 2020 г.

Выплата полагается всем семьям с детьми до трех лет, независимо от их дохода

«Важно помнить, что эту выплату можно получить, оформив заявление до первого октября 2020 года», — сказала парламентарий.

Сенатор подчеркнула, что в условиях распространения коронавирусной инфекции меры, предусмотренные Указом Президента, направлены прежде всего на поддержку семей с маленькими детьми, в том числе многодетных, и позволяют обеспечить материальную поддержку тем категориям населения, кто больше всего в ней нуждается.

«Подоходный налог с этих сумм взиматься не будет. Также эта сумма не будет учитываться при расчете доходов семьи при оформлении других мер соцподдержки. Осуществлением выплат займется Пенсионный фонд», — пояснила Елена Бибикова.

Данная выплата носит заявительный характер, и для ее получения необходимо обратиться в территориальные отделения Пенсионного фонда в установленном порядке, добавила сенатор.

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