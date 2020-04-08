Т. Кусайко: Врачи находятся в самом эпицентре событий, на передовой борьбы с опасным вирусом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор записала обращение в поддержку работников здравоохранения.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области записала обращение в поддержку работников здравоохранения.

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В нём сенатор поблагодарила за нелегкий труд врачей, фельдшеров, медсестёр, младший и обслуживающий персонал. Она отметила, что сейчас очень напряженное для всех время, особенно для работников здравоохранения.

«Именно вы находитесь в самом эпицентре событий, на передовой борьбы с опасным вирусом. Все надежды людей обращены к вам.

Врачам некогда думать о собственной безопасности, но они честно выполняют свой профессиональный долг

У вас по‑настоящему трудная и ответственная работа. Выполнять её тяжело не только физически, но и морально», — сказала Татьяна Кусайко.

Парламентарий добавила, что большую часть времени врачам некогда думать о собственной безопасности, но они честно выполняют свой профессиональный долг.

Поблагодарив всех врачей и медработников за самоотверженный труд, сенатор пожелала им крепкого здоровья.

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