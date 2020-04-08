Source: Russia – Council of the Federation

Этому способствуют отдаленность региона, а также шаги, предпринимаемые руководством округа.

Чукотский автономный округ остается одним из четырех регионов страны, где не выявлено случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщила член Комитета СФ по социальной политике Анна Отке. ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа

«Этому способствуют отдаленность региона, а так же шаги, предпринимаемые правительством Чукотского автономного округа по профилактике и контролю», — указала парламентарий.

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По ее словам, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин КопинРоман ВалентиновичГубернатор Чукотского автономного округа ввёл дополнительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. «До 14 апреля на территории региона введен режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае угрозы жизни и здоровью, для покупки товаров первой необходимости в магазинах шаговой доступности, выноса мусора и выгула домашних животных не дальше 100 метров от места жительства. При этом могут покидать жилье те, кто направляется на работу».

До 14 апреля на территории региона введен режим всеобщей самоизоляции

Каждый прибывающий на Чукотку из других регионов обязан находиться на самоизоляции в течение двух недель, рассказала Анна Отке.

Она также отметила, что в рамках государственной поддержки Правительства Российской Федерации по борьбе с коронавирусом Чукотка получит 1,82 млн рублей.

«По утвержденным правилам распределения трансфертов, врачи скорой медицинской помощи и врачи первичного звена получат дополнительные выплаты в размере 80% среднемесячного дохода от зарплаты за 9 месяцев прошлого года по данным Росстата. Врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат дополнительные выплаты в размере 100% среднемесячного дохода. Выплаты положены также среднему и младшему медперсоналу», — .пояснила сенатор.

Она указала также на необходимость в полной мере обеспечить врачей и медсестер требуемыми средствами защиты.

Ранее вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил выделить дальневосточным субъектам свыше 1 млрд рублей дополнительных средств из внебюджетных источников на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений.

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