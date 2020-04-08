70% сотрудников Минэнерго России переведены на удаленную работу

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 8 апреля. – В Минэнерго России продолжается реализация мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Работа в данном направлении проводится согласно утвержденному Министром энергетики Александром Новаком плану неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также на базе созданного оперативного штаба Минэнерго России.

С первых дней реализации плана были отменены все внутренние и зарубежные командировки сотрудников министерства, за исключением носящих неотложный характер, затем отменились ранее запланированные и объявленные проверки.

Также было принято решение об отмене всех массовых мероприятий, в том числе итоговой Коллегии Минэнерго России, которая традиционно проходит в апреле, и других форумов и выставок.

Ежедневные рабочие мероприятия в министерстве с участием семи и более человек проводятся исключительно в дистанционном режиме при помощи видеоконференций и конференц-звонков, ведется электронный документооборот. Прекращен личный прием граждан, при этом по-прежнему принимаются обращения в электронной приемной на сайте Минэнерго, также существует возможность опустить письменное обращение в специальный бесконтактный бокс. Все обращения граждан отрабатываются в штатном режиме.

Допуск сотрудников в административное здание Минэнерго организован по спискам, при входе обязательно измеряется температура тела. В течение рабочего дня также проводятся обязательные контрольные измерения температуры тела у всех сотрудников, выполняются все установленные санитарно-гигиенические нормативы.

«Одним из сложных аспектов как в части технического оснащения, так и выстраивания организационных связей стал перевод части сотрудников Минэнерго на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей. Он происходил поэтапно – с 20 марта к сегодняшнему дню мы увеличили долю работающих дистанционно с 30% до 70%. Дистанционная работа при ряде сложностей, тем не менее, позволяет концентрированно мобилизовать ресурсы и повысить уровень самодисциплины», – сообщила статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ, заместитель руководителя Оперативного штаба Минэнерго по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Анастасия Бондаренко.

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