Source: Russia – Council of the Federation

В целом готовность региона к проведению всего комплекса работ по посевной – высокая, отметил сенатор.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию из‑за пандемии коронавируса аграрии Алтайского края в штатном режиме приступили к реализации очередной посевной кампании. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного органа государственной власти этого региона Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края

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В 2020 г. по данным регионального Министерства сельского хозяйства РФ посевная площадь в крае составит 5,2 млн га, что на 20 тыс. га выше уровня прошлого года. В том числе запланировано введение выбывших ранее из оборота 14,9 тыс. га пашни из 24,6 тыс. га неиспользуемых. В степных районах региона в поле уже вышли агрегаты для ранневесеннего боронования. В середине апреля планируется начать сев ранних яровых и подсолнечника.

Как подчеркнул Сергей Белоусов, в целом готовность к проведению всего комплекса работ по посевной — высокая. Хозяйства в полном объеме обеспечены семенным материалом, объёмы приобретения минеральных удобрений превышают значение прошлого года более чем на четверть, нет перебоев с обеспечением АПК расходными материалами, техникой, оборудованием, запасными частями, горюче-смазочными материалами. «В сложившихся условиях во время проведения посевной кампании важно не допустить увеличения цен на ГСМ и обеспечить стабильность на рынке минеральных удобрений, сохранив объемы применения», — считает он.

Сенатор также отметил, что текущая ситуация на продовольственном рынке в крае находится на постоянном контроле местных властей. Предприятия перерабатывающей промышленности, мукомольные предприятия, крупозаводы, в том числе и по переработке гречихи работают на полной загрузке. Сырье (зерно пшеницы, ячменя, овса, гречихи) для переработки практически с месячным запасом на складах присутствует в достаточном количестве. Вместе с тем, добавил парламентарий, вызывает беспокойство отмеченный рост закупочных цен по пшенице и гречихе. По словам Сергея Белоусова, укрепление цен на зерновом рынке отмечается и по другим регионам, что связано с повышенным спросом на продукты передела зерна.

Вместе с тем, цены на зерно в Алтайском крае остаются ниже, чем в европейской части и южных регионах Российской Федерации, и это результат своевременных мер по регулированию деятельности сельского хозяйства, предприятий сельхозмашиностроения, агроснабженческих организаций и сервисных центров, принятых руководством Алтайского края в период пандемии, подчеркнул сенатор. «Для деятельности отрасли на сегодня в субъекте созданы все необходимые правовые основы функционирования в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции».



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