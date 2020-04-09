А. Майоров: Мы продолжим следить за ситуацией в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в формате видеосвязи обсудил с главой Российского экологического общества актуальные вопросы реализации реформы в условиях развития эпидемиологической ситуации в стране.

Председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия обсудил с главой Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым в формате видеосвязи актуальные вопросы реализации реформы в условиях развития эпидемиологической ситуации в нашей стране.

Сенатор сообщил, что по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осуществляет мониторинг реализации реформы обращения с ТКО.

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«Необходимо отметить, что в настоящее время в связи с введением карантинных ограничений, наблюдается снижение собираемости платежей с населения и юридических лиц, а в связи с переходом значительной части населения на удаленный режим работы увеличивается образование отходов в многоквартирных домах и ИЖС», — отметил сенатор.

Сегодня уже действуют меры поддержки инвесторов на объекты инфраструктуры в сфере ТКО

Безусловно, считает парламентарий, эти обстоятельства создают риски ухудшения ситуации с оказанием коммунальной услуги населению по вывозу ТКО. «Все, кто отвечает за реформу на федеральном и региональном уровне, сегодня предпринимают необходимые меры по недопущению этого».

Алексей Майоров отметил, что Российский экологический оператор организовал оперативный штаб и разработал антикризисный комплекс мер по стабилизации положения в отрасли, в том числе по экономической поддержке региональных операторов. Среди них компенсация региональным операторам части установленной для них необходимой валовой выручки в 2020 г. Так, распределение средств между субъектами Российской Федерации планируется осуществить пропорционально объему необходимой валовой выручки, установленной для каждого регионального оператора в соответствующем регионе.

Кроме этого — субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным региональными операторами на операционную деятельность с января 2019 по март 2020 гг. в размере 100 проц. ключевой ставки ЦБ РФ, перенос сроков уплаты всех обязательных платежей региональными операторами в 2020 г. (НДС, иные налоги и взносы) на декабрь текущего года, а также установление нулевой ставки НДС на услугу регионального оператора.

Как подчеркнул сенатор, что касается текущих задач реформы, то необходимо отметить, что завершена работа по подготовке федеральной схемы обращения с отходами. При ее разработке был проведен детальный анализ информации об объектах инфраструктуры, вносимых в базу данных. Утвердить федеральную схему планируется осенью 2020 г.

Алексей Майоров указал на еще один крайне важный вопрос, который детально обсуждался на площадке Совета Федерации, — необходимость уточнить в федеральной схеме мощности объектов и возможности дальнейшего использования для приема отходов.

Сенатор напомнил, что сегодня уже действуют меры поддержки инвесторов на объекты инфраструктуры в сфере ТКО. «Финансирование проектов предусмотрено в форме участия в уставных капиталах инвесторов и предоставления поручительства по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов. Эти меры позволят ускорить строительство необходимой инфраструктуры в сфере ТКО», — отметил законодатель.

Глава Комитета СФ обратил внимание, что продолжается активное внедрение в стране раздельного сбора мусора и формирование у людей ответственного отношения к раздельному сбору отходов. Это одна из ключевых задач государственной политики.

При этом он добавил, что для современных автоматизированных мусоросортировочных комплексов важно качество поступающих отходов. «Раздельный сбор отходов – это возможность получить высококачественную, чистую фракцию. Если, например, отделять пищевые отходы от общего потока, то эффективность мусороперерабатывающих предприятий значительно повысится. Система раздельного сбора уже организована в 36 регионах».

При этом Алексей Майоров заверил, что Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжит следить за ситуацией.

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