В Волгограде по требованию прокуратуры инвалид обеспечен техническим средством реабилитации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Волгограда провела проверку по обращению 90-летней местной жительницы, являющейся инвалидом.

Установлено, что в соответствии с индивидуальной программой реабилитации заявительнице необходимо комнатное кресло-коляска с ручным приводом.

В конце 2019 года женщина обратилась в региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, но техническое средство реабилитации ей не предоставили.

По результатам проверки прокуратура внесла руководству регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации представление.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования инвалид обеспечена креслом-коляской с ручным приводом.

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