В. Лакунин: У школ Ростовской области есть возможность лучше подготовиться к полноценному обеспечению учащихся горячим питанием

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Сенатор проверил как организована работа в школах Ростовской области.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области посетил средние общеобразовательные учреждения региона — школу № 2 и школу № 4.

Вместе с сенатором эти общеобразовательные заведения также проинспектировали представители министерства общего и профессионального образования Ростовской области, отдела образования г. Донецка Ростовской области, специалисты Роспотребнадзора и представители организаций, оказывающих услуги по обеспечению питанием школьников.

Владимир Лакунин осмотрел как проводится дезинфекция помещений школ и как организовано дистанционное обучение. Он также поинтересовался как проводится работа по подготовке пищевых блоков для обеспечения горячим питанием школьников после завершения режима дистанционного обучения.

В Ростовской области 96 процентов общеобразовательных организаций (1154 из 1202) обеспечены необходимой инфраструктурой, оборудованы столовыми или буфетами-раздаточными

«В настоящее время в Ростовской области 96 процентов общеобразовательных организаций (1154 из 1202) обеспечены необходимой инфраструктурой, оборудованы столовыми или буфетами-раздаточными, а также налажена система снабжения качественными продуктами питания. В учреждениях образования, не имеющих технической возможности выделения помещений как для приема пищи, так и для ее приготовления непосредственно на месте, питание осуществляется в буфетах с доставкой готовых блюд в школу с использованием специализированного оборудования, обеспечивающего сохранность продуктов питания и соблюдение температурного режима», — отметил Владимир Лакунин.

Сенатор подчеркнул, что на данный момент 48 общеобразовательных организаций нуждаются в дополнительном оснащении оборудованием и в текущем ремонте. Министерством общего и профессионального образования Ростовской области совместно с муниципальными органами власти проводится необходимая работа по инфраструктурной готовности общеобразовательных организаций к обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся первых-четвертых классов.

По словам Владимира Лакунина, планируется, что федеральный бюджет будет субсидировать только часть стоимости питания школьника (1–4 классов), из расчета 54,99 руб. — 72,5 проц., а оставшиеся 27,5 проц. — софинансирование за счет средств областного и муниципального бюджета.

«При этом доведение финансирования питания школьников из малообеспеченных семей до уровня хотя бы шестидесяти шести рублей потребует увеличения затрат на эти цели из местных бюджетов», — подчеркнул сенатор.

Владимир Лакунин обратил внимание, что в ряде школ Ростовской области внедряется система безналичной оплаты школьного питания, применение которой позволяет гарантировать использование школьником выделяемых родителями денег именно на эти цели.

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