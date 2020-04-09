Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о том, какие действия предпринимаются в регионе для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики рассказал о предпринятых в регионе действиях для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан.

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Сенатор отметил, что на прошедшем накануне в режиме видеоконференции совещании Президента РФ Владимира Путина с главами регионов говорилось о необходимости наращивания ресурсов и возможностей медицинских учреждений, а также о других мерах борьбы с коронавирусом и поддержки граждан в период карантина.

По словам Мохмада Ахмадова, в Чеченской Республике выявлены 22 случая заражения коронавирусной инфекцией, за последние два дня из больницы выписаны 15 человек. Под медицинским наблюдением находятся 533 человека, вернувшиеся из других стран, на карантине и самоизоляции – более 36 тыс. человек.

В Чеченской Республике выявлены 22 случая заражения коронавирусной инфекцией, за последние два дня из больницы выписаны 15 человек.

«В регионе имеется неснижаемый запас препаратов и средств индивидуальной защиты, 202 препарата искусственной вентиляции легких, развернуто 360 инфекционных коек, если потребуется, число коек сможем довести до 1300», — перечислил парламентарий.

Он сообщил, что в Республике налажен выпуск медицинских масок, антисептического раствора и одноразовых противочумных костюмов. За счет регионального общественного фонда имени Героя России А.-Х. Кадырова более 45 тыс. семей обеспечены продуктами питания. Кроме того, принято решение о перечислении части зарплат руководителей для оказания поддержки врачам и медицинскому персоналу, работающим с больными.

Мохмад Ахмадов рассказал о том, какие действия предпринимаются в Чеченской Республике для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан

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Мохмад Ахмадов рассказал о том, какие действия предпринимаются в Чеченской Республике для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан

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Мохмад Ахмадов рассказал о том, какие действия предпринимаются в Чеченской Республике для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан

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Мохмад Ахмадов рассказал о том, какие действия предпринимаются в Чеченской Республике для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан

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Мохмад Ахмадов рассказал о том, какие действия предпринимаются в Чеченской Республике для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан

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Мохмад Ахмадов рассказал о том, какие действия предпринимаются в Чеченской Республике для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан

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Мохмад Ахмадов рассказал о том, какие действия предпринимаются в Чеченской Республике для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан

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Мохмад Ахмадов рассказал о том, какие действия предпринимаются в Чеченской Республике для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан

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Мохмад Ахмадов рассказал о том, какие действия предпринимаются в Чеченской Республике для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан

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Мохмад Ахмадов рассказал о том, какие действия предпринимаются в Чеченской Республике для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан

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Мохмад Ахмадов рассказал о том, какие действия предпринимаются в Чеченской Республике для борьбы с распространением коронавируса и поддержки граждан

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Мохмад Ахмадов отметил, что с 30 марта в Чеченской Республике введено временное ограничение на передвижение. «При этом проезд по федеральным трассам и перевозка грузов осуществляется в обычном режиме», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий также сообщил, что в регионе одновременно принимается комплекс мер для обеспечения устойчивого развития и поддержки экономики.

«В этом году при плане посева 102 тысяч гектаров яровых культур уже посеяно 45 тысяч гектаров, особое внимание уделяется личным подсобным хозяйствам», — заключил Мохмад Ахмадов.

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