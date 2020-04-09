Source: Russia – Council of the Federation

Члены Совета Евразийского женского форума приняли участие в телеконференции Альянса частного сектора за расширение прав и возможностей женщин, повышения их представленности в экономике G20.

Альянс частного сектора за расширение прав и возможностей женщин и повышения их представленности в экономике G20 (EMPOWER) провел первую телеконференцию. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Члены Совета Евразийского женского форума Гульназ Кадырова и Надия Черкасова приняли участие в телеконференции, представив российский подход к развитию экономических прав женщин, основанный на эффективном взаимодействии государственного, частного и некоммерческого сектора.

По поручению Совета Евразийского женского форума члены Совета призвали деловой Альянс консолидировать усилия женского мирового сообщества в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Вице-спикер СФ рассказала, что Альянс частного сектора за расширение прав и возможностей женщин, повышения их представленности в экономике G20 был создан в рамках саммита G20, прошедшего в Японии (Осака) в 2019 году.

Альянс предназначен для создания в каждом государстве-члене «Группы двадцати» платформы для взаимодействия в рамках вопросов, касающихся частного сектора, а также для выявления проблем и обмена результатами научно-обоснованных исследований, накопленным опытом, знаниями и передовыми практиками, что способствует более эффективному увеличению уровня привлечения и продвижению женщин в качестве руководителей предприятий.

Галина Карелова подчеркнула, что работа в рамках Альянса станет дополнением и продолжением эффективного сотрудничества, сложившегося в рамках «Женской двадцатки». «Объединение усилий женщин из стран-членов «Группы двадцати» будет способствовать повышению эффективности противодействия распространению коронавируса и снижению негативных последствий пандемии для мировой экономики. В нашей совместной работе мы видим серьёзные перспективы и намерены укреплять сотрудничество с целью преодоления нового вызова, с которым столкнулось мировое сообщество», — подчеркнула Галина Карелова.

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