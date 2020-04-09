И. Рукавишникова: В Ростовской области выстроена четкая система противодействия коронавирусу

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о важнейших направлениях работы властей региона по предупреждению распространения инфекции.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области приняла участие в работе регионального штаба по предупреждению распространения инфекции.

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«В Ростовской области действует достаточно жесткий режим самоизоляции, при этом все жизненно необходимые предприятия, организации, магазины и аптеки функционируют. Более 100 донских предприятий перешли на выпуск защитных масок для населения, производятся и антисептики, перебоев с лекарственным и продовольственным обеспечением нет. Спрос на продукты с долгим сроком хранения несколько выше обычного, но завышения цен на социально значимые товары нет», — отметила Ирина Рукавишникова.

Более 100 донских предприятий перешли на выпуск защитных масок для населения, производятся и антисептики

По ее словам, учреждения здравоохранения перепрофилируются под прием сложных пациентов с коронавирусом и пневмонией, есть собственный референс-центр по диагностике вируса.

Сенатор отметила, что образовательные организации области успешно перешли на обучение в дистанционном режиме. «Вместе с тем, в регионе расширен список системообразующих предприятий со 173 до 450. Они продолжат работу. Вернулась к работе и часть МФЦ — для оказания самых необходимых государственных и муниципальных услуг населению».

В Ростовской области активно работают волонтерские движения, силами которых жителям региона, входящим в группы повышенного риска, на дом доставляются необходимые продукты питания и медикаменты. «Организации и предприятия, в том числе возглавляемые депутатами Законодательного Собрания области, выделяется транспорт в помощь волонтерам», — добавила Ирина Рукавишникова. Она считает, что в Ростовской области выстроена четкая система противодействия коронавирусу. «Уверена, совместными усилиями мы сможем достойно ответить на новый вызов».

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