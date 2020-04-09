Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела в формате дистанционной видеосвязи заседание Экспертного совета Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание Экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».

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В мероприятии, прошедшем формате дистанционной видеосвязи, приняли участие президент Российской академии образования Юрий Зинченко, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова, представители Федерального агентства по делам молодежи, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, ректоры вузов.

Как сообщила Лилия Гумерова, возглавляющая Экспертный совет конкурса, участники подвели итоги заочной экспертизы, сформировали план очных туров по номинациям конкурса.

Сенатор напомнила, что открытие XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна — моя Россия» состоялось в Совете Федерации – палате регионов. «За прошедшие годы в конкурсе с проектами по развитию российских территорий и местных сообществ приняли участие более 150 тысяч человек из всех субъектов РФ. Это – школьники, студенты, молодые педагоги, ученые, предприниматели, общественные деятели. Количество участников 2020 года – более 63 тысяч человек из всех регионов Российской Федерации, а также иностранцы из 15 государств: Казахстана, Испании, Конго, Египта, Йемена, Азербайджана и других», — отметила Лилия Гумерова.

Среди новых номинаций конкурса особо отмечу номинацию «Моя страна — Моя Победа», посвященную 75-летию Великой Победы

«Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Двадцать номинаций конкурса, касающиеся, в том числе вопросов образования, науки, культуры, воспитания, здравоохранения, экологии, соответствуют целям и задачам национальных проектов. Среди новых номинаций конкурса особо отмечу номинацию «Моя страна — Моя Победа», посвященную 75-летию Великой Победы», — подчеркнула парламентарий.

Заседание Экспертного совета Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

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Лилия Гумерова

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Лилия Гумерова

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Лилия Гумерова сообщила, что в экспертизе конкурсных работ приняли участие 1154 эксперта из разных отраслей и регионов РФ, прошедшие предварительный отбор и специальное обучение. «Каждый поданный проект был рассмотрен не менее чем тремя экспертами, что позволило дать всем участникам равный шанс на победу».

Глава Комитета СФ проинформировала, что по итогам заочного тура отобраны 738 лучших проектов. Их авторы из 75 регионов России представят свои работы перед экспертными жюри уже на очных мероприятиях конкурса.

«В тройке лидеров по числу проектов, прошедших в очный тур, находятся: Санкт-Петербург – 45 участников, Республика Мордовия – 34 участника, Московская область – 29 участников. Более 20 участников в Краснодарском крае, Москве, Волгоградской, Оренбургской, Липецкой, Воронежской областях, Республике Башкортостан», — сказала парламентарий.

Лидия Гумерова также сообщила, что лидерами по числу представителей среди номинаций стали «Моя страна — Моя Победа» (124 человека) и «Моя педагогическая инициатива» (110 человек).

Сенатор проинформировала, что 140 самых юных участников защитят свои проекты в рамках тематической смены в Международном детском центре «Артек» осенью 2020 г. Для участников старше 18 лет площадками для защиты станут университеты, а также организации — партнёры конкурса.

«Уже сегодня можно отметить, что участников конкурса «Моя страна — моя Россия» отличает профессионализм, креативность, активная гражданская позиция, командный дух, желание быть востребованными и причастными к позитивным изменениям социально-экономического развития своей малой родины и всей России. По доброй традиции победители получат не только ценные призы, но и постконкурсное сопровождение, стажировки, образовательные гранты, возможность трудоустроиться в крупных российских компаниях. Важно, что они и дальше останутся в орбите конкурса и своих наставников», — добавила Лилия Гумерова.

Как отметил Алексей Комиссаров, каждый сезон конкурса «Моя страна – моя Россия» привлекает все больше участников. «Растет и число тех, кто выходит в очный этап – а это значит, что и конкуренция становится выше, и число тех, кто стремится к победе».

Лариса Пастухова обратила внимание, что в этом сезоне участники впервые разделены на две возрастные категории – от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет. «Появляются и новые номинации. В этом году ими стали «Мой Дальний Восток» и «Моя Арктика». Несмотря на нынешнюю непростую ситуацию в стране и вынужденное изменение дат конкурса, очные защиты участников второй возрастной категории пройдут в запланированном формате. Новые даты мы сможем назвать после стабилизации эпидемиологической обстановки», – сказала она.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова указала, что конкурс привлекает потенциал молодежи к решению вопросов развития городов и сел. Сенатор пожелала каждому участнику конкурса «Моя страна – моя Россия» здоровья, веры в победу и удачи.

MIL OSI