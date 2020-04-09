Министр спорта России Олег Матыцин: «Всегда готов играть в команде, которая выступает против допинга»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 9 апреля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в онлайн-марафоне, приуроченном ко Дню чистого спорта, который отмечается в апреле каждый год и призван привлечь внимание мировой общественности к вопросам противодействия допингу.

Онлайн-марафон, организатором которого выступило Российское антидопинговое агентство РУСАДА, охватил пять континентов. Гостями эфира стали известные спортсмены, представители международных и общероссийских спортивных федераций и антидопинговых агентств.

«Я всегда готов играть в команде, которая выступает против допинга и вместе с моими коллегами делать все возможное, чтобы спорт был чистым. Спорт — огромная составляющая часть культуры, он дарит людям радость и здоровье. Мы должны сделать все, чтобы радость эта была чистой», — сказал Олег Матыцин.

Министр спорта подчеркнул, что Президент Российской Федерации Владимир Путин является большим поклонником здорового образа жизни и главным пропагандистом ценностей чистого спорта в нашей стране.

«Выражаю свою признательность за вашу (в РУСАДА) работу. Вместе мы делаем все возможное на территории нашей страны. Проводим работу среди спортсменов сборных команд, в регионах, чтобы эти ценности всегда были главными с раннего возраста», — добавил Министр.

Международное спортивное сообщество, по мнению Министра спорта России, должно показывать пример единства и солидарности, чистой игры и уважения друг к другу. «Мы все объединены этим днем и все делаем для того, чтобы наш спорт был чистым».

Олег Матыцин обратил внимание на то, в 2020-м году День чистого спорта является особенным, поскольку в условиях пандемии коронавируса COVID-19 весь мир, включая Российскую Федерацию, объединен общей главной целью — как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

«Мы должны быть солидарны, высказывая благодарность медицинским работникам по всему миру за те героические усилия, которые они предпринимают, рискуя своей жизнью, чтобы мы как можно быстрее вернулись к обычной жизни», — резюмировал Министр.

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