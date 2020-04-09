Минэнерго России проводит стресс-тесты компаний ТЭК

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 9 апреля. – Оперативный штаб Минэнерго России по мониторингу состояния организаций топливно-энергетического комплекса приступил к проведению стресс-тестов нефтегазовых, энергетических и угольных компаний в условиях мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

“Исследования проводятся совместно с экспертами ведущих российских банков – Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Газпромбанка. Рассматривается возможный комплекс мер по стабилизации деятельности компаний при различных сценариях развития экономики”, – отметил заместитель Министра энергетики РФ, заместитель руководителя Оперативного штаба Анатолий Тихонов.

Он также добавил, что по результатам анализа полученных данных будут сформированы соответствующие рекомендации о целесообразности мер поддержки отраслевых компаний.

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