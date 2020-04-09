М. Павлова: На Южном Урале создан благотворительный счет для помощи потерявшим работу из‑за ситуации с коронавирусом

Source: Russia – Council of the Federation

Такие меры помогают не только точечно поддержать тех, кто сегодня остался без работы, но и сплотиться в общей борьбе с коронавирусом, проявить солидарность, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области рассказала, что на Южном Урале создан благотворительный счет для помощи потерявшим работу из‑за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Сенатор отметила, что благотворительный счет создан по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области Глава региона отдал свой месячный оклад в фонд помощи пострадавшим из‑за коронавируса.

Маргарита Павлова и Алексей Текслер

«Региональное правительство поддержало эту инициативу. Сотрудники государственных структур, министерства и ведомства приняли решение перечислить из своей заработной платы средства в размере дневного заработка в благотворительный фонд помощи. Выразили готовность вложить личные деньги и бизнесмены», — сказала Маргарита Павлова.

Такие меры помогают сплотиться в общей борьбе с коронавирусом, проявить солидарность и помочь нуждающимся южноуральцам

«Такие меры помогают не только точечно поддержать тех, кто сегодня остался без работы, но и сплотиться в общей борьбе с коронавирусом, проявить солидарность и помочь нуждающимся южноуральцам», — подчеркнула парламентарий.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина сообщила, что в ведомство обращаются граждане, попавшие в тяжелую ситуацию, которым требуется дополнительная поддержка. «Для оказания помощи именно этим людям создан благотворительный счет».

Ранее губернатором Алексеем Текслером был принят ряд мер социальной помощи жителям Южного Урала: объявлено решение о выплатах по 5 тыс. руб. многодетным малообеспеченным семьям и одиноким матерям. Граждане старше 65 лет, а также малообеспеченные семьи с детьми-инвалидами получат продуктовые наборы.

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