Н. Журавлев предлагает повысить размер ипотечных кредитов, для которых применяются отсрочки по выплатам

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, важно, чтобы установленные пределы позволили значительно большему числу граждан, попавших в трудную ситуацию, воспользоваться «ипотечными каникулами».

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области предлагает Правительству РФ повысить максимально разрешенный размер ипотечного кредита для применения отсрочки по выплатам.

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По словам вице-спикера СФ, этот размер должен варьироваться в субъектах Федерации в зависимости от уровня цен на жилье. «Очевидно, что эти показатели могут существенно отличаться».

Размер ипотечного кредита для применения отсрочки по выплатам должен варьироваться в субъектах Федерации в зависимости от уровня цен на жилье

Сенатор пояснил, что был оперативно принят закон, предоставляющий гражданам, оказавшимся в сложном финансовом положении, возможность воспользоваться «кредитными каникулами». «Однако установленные сейчас ограничения по размеру кредита в 1,5 миллиона рублей, которые позволяют обратиться за льготным периодом, не дают возможности воспользоваться «ипотечными каникулами» большому числу заемщиков».

По словам сенатора, важно, чтобы установленные пределы были объективными и справедливыми, и позволили в нынешней непростой ситуации, связанной с ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, значительно большему числу граждан, попавших в трудную ситуацию, приостановить оплату по ипотечным кредитам.

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