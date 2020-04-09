Противодействие кризису: приоритетные задачи для мировой экономики

Source: IMF – News in Russian

Директор-распорядитель МВФ Кристалина ГеоргиеваВашингтон, округ Колумбия

9 апреля 2020 г.

Введение: кризис, каких не бывало

Прежде всего хочу выразить мои самые искренние пожелания здоровья и благополучия вам и вашим семьям в эти трудные времена.

Сегодня мы переживаем кризис, каких не бывало. COVID-19 разрушает наш социальный и экономический порядок с быстротой молнии и в невиданных масштабах на памяти живущих. Этот вирус вызывает трагические потери жизни, а меры изоляции, необходимые для борьбы с ним, затронули миллиарды людей. То, что было нормой всего лишь несколько недель назад, — посещение школы, места работы, общение с родными и друзьями — теперь сопряжено с огромным риском.

Я не сомневаюсь, что мы сможем преодолеть это испытание. Наши врачи и медсестры день и ночь ведут борьбу с этой болезнью, нередко рискуя жизнью, чтобы спасти жизнь другим. Наши ученые найдут решения для того, чтобы вырваться из тисков вируса COVID-19. Пока этого не произойдет, мы должны мобилизовать волю всех — отдельных людей, правительств, компаний, общественных деятелей, международных организаций — для решительных совместных действий в защиту жизни и средств к существованию. Именно для таких времен был создан МВФ — мы готовы задействовать силу мирового сообщества, чтобы помочь защитить наиболее уязвимых и оживить мировую экономику.

От того, что мы сделаем сегодня, будут зависеть темпы и масштабы нашего восстановления. Этот вопрос будет в центре внимания 189 государств-членов МВФ, когда мы соберемся на наши виртуальные Весенние совещания на следующей неделе.

На этом я остановлюсь сегодня.

Каково положение в мировой экономике

Начнем с оценки текущей ситуации. Все еще чрезвычайно высока неопределенность относительно того, насколько глубоким и продолжительным окажется этот кризис.

Однако уже сейчас ясно, что мировой рост в 2020 году станет резко отрицательным, как вы увидите в нашем докладе «Перспективы развития мировой экономики» на следующей неделе. Мы прогнозируем самый сильный экономический спад со времен Великой депрессии.

Всего три месяца назад мы ожидали, что рост дохода на душу населения в 2020 году будет положительным в более чем 160 из наших стран-членов. Сегодня же картина прямо противоположная: теперь мы прогнозируем, что более 170 стран будут иметь отрицательный рост дохода на душу населения в этом году.

Эти нерадостные перспективы разделяют и страны с развитой экономикой, и развивающиеся страны. Кризис не признает границ. От него страдают все.

Мировая экономика несет серьезный урон в результате необходимых мер, призванных замедлить распространение вируса. В особенности это касается розничной торговли, гостиничного бизнеса, транспорта и туризма. В большинстве стран основная часть работников — либо самостоятельно занятые, либо работают на малых и средних предприятиях. Эти предприятия и работники особенно уязвимы.

И точно так же, как от кризиса здравоохранения больше всего страдает уязвимое население, ожидается, что экономический кризис больнее всего ударит по уязвимым странам.

Страны с формирующимся рынком и страны с низкими доходами — по всей Африке, Латинской Америке и во многих странах Азии — подвержены высокому риску. Поскольку системы здравоохранения в этих странах изначально были более слабыми , многие из них сталкиваются с ужасающей по тяжести задачей борьбы с вирусом в густонаселенных городах и нищих трущобах, где едва ли можно говорить о социальном дистанцировании. Поскольку они изначально имели более скудные ресурсы, они оказались в опасности из-за продолжающихся шоков спроса и предложения и резкого ужесточения финансовых условий; некоторые могут также оказаться под непосильным бременем долга.

Они также испытывают огромные внешнеэкономические трудности.

За последние два месяца отток портфельных инвестиций из стран с формирующимся рынком составил примерно 100 млрд долларов США — более чем в три раза больше, чем за тот же период во время мирового финансового кризиса. Экспортеры биржевых товаров испытывают двойной удар в результате обвального падения цен на биржевые товары. При этом ожидается сокращение денежных переводов — источника существования для столь многих малоимущих.

По нашей оценке, потребность стран с формирующимся рынком и развивающихся стран во внешнем финансировании составит триллионы долларов, причем сами они могут покрыть лишь часть этих нужд, — в результате образуется разрыв в сотни миллиардов долларов. Они срочно нуждаются в помощи.

Обнадеживает то, что правительства всех стран не откладывая приступили к действиям, и можно отметитьзначительную степень их координации. В нашем «Бюджетном вестнике» на следующей неделе будет показано, что страны во всем мире приняли бюджетные меры общим объемом более 8 трлн долларов США. Кроме того, члены Группы 20-ти и другие страны приняли масштабные денежно-кредитные меры.

Многие из более бедных стран также предпринимают решительные действия в налогово‑бюджетной и денежно-кредитной сферах, пытаясь в то же время справиться с этим сильнейшим потрясением; при этом они располагают намного меньшими ресурсами, чем богатые страны.

Такова общая картина мировой экономики на сегодняшний день.

Несомненно, 2020 год будет исключительно трудным. Если пандемия ослабнет во втором полугодии, что позволит постепенно отменить меры сдерживания и возобновить работу экономики, наш базисный сценарий предполагает частичное восстановление в 2021 году. Но хочу вновь подчеркнуть, что этот прогноз сопряжен с огромной неопределенностью: ситуация может ухудшиться, в зависимости от многих переменных, включая продолжительность пандемии.

И, что крайне важно, все зависит от тех мер политики, которые мы примем сейчас.

Что необходимо сделать: план из четырех пунктов

Перейду к вопросу о том, как построить мост к восстановлению. Мы видим четыре приоритета:

Во-первых, продолжать необходимые меры сдерживания вируса и поддержки систем здравоохранения. Некоторые говорят, что нужно сделать выбор: спасать жизни людей или сохранять средства к существованию. Я отвечу, что это ложная дилемма. Поскольку этот кризис вызван пандемией, победа над вирусом и защита здоровья людей необходимы для восстановления экономики. Поэтому вывод ясен: считать приоритетными расходы на здравоохранение и медицинское оборудование, платить зарплату врачам и медсестрам, обеспечить возможности для функционирования больниц и временных клиник. Для многих стран, особенно стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, это потребует продуманного перераспределения ограниченных государственных ресурсов. Это также означает увеличение притока ресурсов в эти страны. Это включает поступление важных для жизни товаров: мы должны свести к минимуму нарушения в цепочках поставок и без промедления отказаться от введения ограничений на экспорт медицинских принадлежностей и продовольствия.

Во-вторых, защитить пострадавших людей и компании посредством крупных, своевременных и адресных мер в налогово-бюджетной сфере и финансовом секторе. Эти меры различаются в зависимости от условий стран; к ним относятся отсрочка уплаты налогов, субсидии на заработную плату и денежные трансферты наиболее уязвимому населению, расширение страхования на случай безработицы и социальной помощи и временное смягчение условий кредитных гарантий и ссуд. Некоторые из этих мер были приняты в рамках первой волны государственной поддержки. Многие страны уже планируют вторую волну. Непременным условием является предоставление насущной помощи домашним хозяйствам и компаниям. Нужно не допустить того, чтобы трудности с ликвидностью переросли в проблемы платежеспособности, и уберечь экономику от шрамов, которые намного затруднят ее восстановление.

В-третьих, уменьшить стресс для финансовой системы и избежать цепной реакции. Наш готовящийся к выпуску «Доклад по вопросам финансовой стабильности» будет содержать анализ факторов уязвимости в финансовом секторе. За прошедшее десятилетие банки накопили больше капитала и ликвидности, и эта быстро меняющаяся ситуация станет для них испытанием на прочность. Финансовая система испытывает значительное давление, и насущную роль играют механизмы денежно-кредитного стимулирования и поддержки ликвидности. Во многих странах были снижены процентные ставки. Ведущие центральные банки привели в действие существующие и открыли новые своповые линии для снижения стресса на финансовых рынках. Меры по предоставлению дополнительной ликвидности более широкому кругу стран с формирующимся рынком дополнительно облегчили бы их положение. Что важно, это также укрепило бы уверенность.

В-четвертых, уже на этапе сдерживания пандемии мы должны планировать восстановление экономики. Здесь также необходимо уже сейчас принимать меры для того, чтобы этот кризис оставил как можно меньше долговременных шрамов. Для этого нужно тщательно продумать, когда следует начать постепенно смягчать введенные ограничения, руководствуясь четкими признаками отступления эпидемии. Когда меры по стабилизации экономики дадут результат и экономическая деятельность начнет приходить в норму, необходимо будет без промедления принять меры для повышения спроса. Принципиальное значение будут иметь скоординированные меры бюджетного стимулирования. Там, где инфляция остается низкой и находится под надежным контролем, следует продолжать мягкую денежно-кредитную политику. Страны, обладающие большими ресурсами и пространством для политики, должны будутделать больше; странам с ограниченными ресурсами потребуется более широкая поддержка.

МВФ: свистать всех наверх

И здесь я перехожу к роли МВФ.

Мы работаем круглые сутки для оказания поддержки нашим странам-членам посредством рекомендаций по экономической политике, технической помощи и предоставления финансовых ресурсов:

— Мы сформировали кредитные ресурсы в размере 1 триллиона долларов США и готовы использовать их для удовлетворения потребностей наших государств-членов.

— Мы работаем над беспрецедентным количеством обращений за экстренным финансированием — от более чем 90 стран на сегодняшний день. Наш Исполнительный совет только что дал согласие удвоить доступ к ресурсам наших экстренных механизмов, что позволит нам удовлетворить ожидаемый спрос на финансирование в объеме около 100 млрд долларов США. Программы кредитования уже утверждаются рекордными темпами, в том числе для Кыргызской Республики, Руанды, Мадагаскара и Того, и за ними последуют многие другие.

— Мы проводим анализ нашего инструментария, чтобы оценить, как можно лучше использовать превентивные кредитные линии для поощрения дополнительной поддержки ликвидности, создать линию краткосрочной ликвидности и способствовать удовлетворению потребностей стран в финансировании посредством других вариантов, в том числе использования СДР. В тех случаях, когда мы не можем предоставить кредит ввиду экономически неприемлемого уровня долга страны, мы будем искать решения, позволяющие открыть доступ к столь необходимому финансированию.

— Мы пересмотрели наш Трастовый фонд для ограничения и преодоления последствий катастроф с целью немедленного облегчения бремени задолженности затронутых кризисом стран с низким доходом, тем самым обеспечив им возможность осуществлять расходы на неотложные медицинские нужды вместо погашения долга. Сейчас мы работаем с донорами над повышением объема ККРТ до 1,4 млрд долларов США для увеличения продолжительности облегчения бремени долга .

— Кроме того, вместе со Всемирным банком мы призываем установить мораторий на обслуживание долга официальным двусторонним кредиторам для беднейших стран мира.

Я горжусь персоналом МВФ, который активно работает над преодолением кризиса. Я также рада возможности обсудить на Весенних совещаниях на следующей неделе, что еще мы можем сделать .

Заключение: испытание нашей человечности

Позвольте мне закончить строкой Виктора Гюго, который как-то сказал: «Великая опасность прекрасна тем, что выявляет братство незнакомых».

Эта общая угроза объединяет нас всех, побуждая нас опираться на наши лучшие человеческие качества — солидарность, мужество, творчество и сострадание. Мы еще не знаем, как изменятся экономика наших стран и наш образ жизни, но знаем, что выйдем из этого кризиса более стойкими.

Большое спасибо за внимание!

Департамент общественных коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ:

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MEDIA@IMF.org

MIL OSI