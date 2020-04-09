Source: Russia – Council of the Federation

Предполагается внести изменение в закон «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и член Комитета СФ по экономической политике Игорь Панченко ПанченкоИгорь Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области разработали законопроект, направленный на совершенствование механизма сбора и обработки твердых коммунальных отходов (ТКО).

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В частности, предполагается внесение изменения в статью 7 Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» в части обеспечения лицам, осуществляющим деятельность по предоставлению коммунальных услуг, бесплатного доступа к сведениям, включая персональные данные, содержащимся в информационной системе ЖКХ и необходимым для расчета платы за коммунальные услуги, исполнения договоров, а также обращения в суд с заявлением о вынесении судебного приказа или исковым заявлением с требованием о взыскании задолженности.

Сегодня вопрос получения и обработки персональных данных потребителей услуг сбора ТКО стоит достаточно остро

Сегодня, по словам Андрея Кутепова, вопрос получения и обработки персональных данных потребителей услуг сбора ТКО стоит достаточно остро, в первую очередь из‑за низкого уровня собираемости оплаты региональными операторами.

По экспертным оценкам, собираемость платежей по договорам на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами составляется порядка 70 процентов, при этом размер дебиторской задолженности региональных операторов за 2019 год составляет свыше 30 млрд рублей, рассказал сенатор. «Особенно остро проблема стоит у 17 региональных операторов, осуществляющих свою деятельность в 10 субъектах: Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Орловская, Челябинская области».

Сенатор пояснил, что корректировки в законодательство необходимы в связи со вступлением в силу в мае нынешнего года нового порядка обращения в суд в целях взыскания задолженности и полностью соответствуют целям Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». При этом, подчеркнул законодатель, будет обеспечен достаточный уровень защиты персональных данных граждан с учетом строго определенных целей использования информации и ограниченного доступа к ней.

Документ отправлен в Правительство РФ для получения соответствующего отзыва.

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