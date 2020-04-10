А. Артамонов: Необходимо введение действенных мер по борьбе с недобросовестными производителями алкоголя

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании с Министром промышленности и торговли РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Обсуждалась тема совершенствования законодательного регулирования алкогольного рынка. Речь шла о мерах, направленных на борьбу с нелегальным алкоголем.

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В частности, был затронут вопрос обязательной маркировки тары для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов знаком-идентификатором завода-изготовителя, а также универсальной маркировкой, обозначающей, что стеклотара предназначена для крепкой алкогольной продукции. Как отметил Анатолий Артамонов, данная мера – действенный способ борьбы с недобросовестными производителями стеклотары, производящими бутылки для нелегального алкоголя.

Анатолий Артамонов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым

Денис Мантуров поддержал это предложение, подчеркнув, что необходимо наладить работу таким образом, чтобы подделка специального знака была невозможна для производителей контрафактной стеклотары.

Анатолий Артамонов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым

В рамках совещания Анатолий Артамонов также обратился к главе Министерства промышленности и торговли РФ с просьбой ускорить выдачу разрешительной документации предприятиям Калужской области, готовым производить антисептическую продукцию из денатурированного спирта. На данный момент с такой инициативой выступили уже три предприятия региона. Денис Мантуров, в свою очередь, выразил готовность оказать необходимое содействие.

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