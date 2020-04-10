А. Кутепов направил в Правительство РФ предложения по развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока

Source: Russia – Council of the Federation

Пакет документов, разработанный Комитетом СФ по экономической политике, включает также поправки в нормативную правовую базу.

Комитет СФ по экономической политике разработал предложения по развитию объектов транспортной инфраструктуры регионов Дальневосточного федерального округа, а также проекты соответствующих изменений в законодательство. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

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Сенатор отметил, что в Комитет СФ поступила информация из четырех регионов – Приморского, Хабаровского, и Камчатского краев и Республики Саха (Якутия), касающаяся наиболее проблемных объектов – аэропортов, автомобильных и железных дорог, мостов, переходов, объектов водного транспорта, состояние которых мешает развитию пассажирских и грузоперевозок, развитию внутреннего туризма в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Предложение содержит конкретный перечень аэропортов, дорог, мостов, других объектов транспортной инфраструктуры, которые необходимо реконструировать и построить в ближайшие годы

«Эта информация была проанализирована, мы поддержали многие конкретные инициативы, высказанные регионами ДФО», — сказал парламентарий. В числе предлагаемых мер – разработка при участии Министерства транспорта и Министерства финансов механизма финансирования региональных аэропортов и посадочных площадок, которые находятся в государственной собственности, позволяющего обнулить ставки аэропортовых сборов для полетов межрегиональной и местной авиации. Также речь идет о повышении доступности авиабилетов, нормативном закреплении права туроператора производить групповое бронирование на внутренних рейсах, без чего невозможно сформировать полноценный турпродукт, установлении нормативных оснований для лицензирования прогулочных судов с целью их использования в коммерческих прибрежных морских пассажирских перевозках. «И это далеко не полный список», — отметил Андрей Кутепов.

Кроме того, по его словам, предложение содержит конкретный перечень аэропортов, дорог, мостов, других объектов транспортной инфраструктуры, которые необходимо реконструировать и построить в ближайшие годы. «Значительная часть этих вопросов может быть решена в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», — подчеркнул Андрей Кутепов.

Сенатор добавил, что к предложениям Комитета СФ, направленным в Правительство, прилагаются необходимые проекты изменений в законодательство.

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